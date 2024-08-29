致伸科技領先推出 先進 HOC 微型鏡頭模組
致伸（4915）宣布推出其創新HOC（Holder on Chip）微型鏡頭模組。這款突破性產品專為高效能影像解決方案市場量身打造。
根據Transparency Market Research 2023年報告，全球鏡頭模組市場顯著成長，預計2031年市場規模將達到866.3億美元，年複合成長率為10.4%。隨著技術的快速進步，帶動消費性電子產品和車載沉浸式體驗需求提升。消費者對多功能且輕薄化產品需求日益增加，市場對先進、微型且高性能的鏡頭模組需求也越發迫切，這更突現致伸HOC微型鏡頭模組的重要性。
致伸表示，HOC微型鏡頭模組採用最先進的雷射切割技術和多功能膠材，並具備獨特的耐用性、高畫質及微型尺寸設計。這些創新確保了致伸在鏡頭模組技術的領先地位，為客戶提供客製化的解決方案，將先進技術整合到產品中，滿足市場需求。
致伸科技視覺系統事業群副總經理許家誌表示，「我們致力於提升產品的獨特性及市場競爭力。HOC鏡頭模組展示了我們對創新和品質的承諾，並提供滿足客人多樣需求的先進解決方案」。
致伸科技持續擴大研發團隊，並投資先進設備，同時透過培訓並持續推動產品的創新與優化，確保在業界的領先地位。
致伸的HOC微型鏡頭經過嚴格的品管流程，從原材料檢驗到最終產品測試，每個生產過程都經過嚴密監控，以確保產品的卓越可靠性及性能。
致伸進一步表示，HOC微型鏡頭模組應用範圍廣泛，包括無人機攝影、醫療設備、居家安全系統、智慧型手機、穿戴式設備等。
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