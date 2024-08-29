半導體展下月登場 默克秀用創新材料推動AI

Semicon Taiwan 2024即將在9月4至6日舉行，默克今天表示，將在展會中以材料智慧為主軸，討論創新材料如何成為推動人工智慧（AI）和半導體先進製程的關鍵力量。

默克指出，將在Semicon Taiwan 2024探索AI和生成式AI在不同應用中的潛力，支援跨企業資料共享，解決品質挑戰，優化生產效率，並進一步提升半導體供應鏈的韌性。

在策略材料、高科技智慧製造及半導體先進製程等論壇中，默克表示，將深入分享技術創新成果及未來發展趨勢。此外，人才論壇將討論多元人才管理及跨文化工作團隊的最佳實踐。

默克說明，將在展會中聚焦先進製程、異質整合、化合物半導體、矽光子、智慧移動等產業熱門議題，展示半導體產業如何透過合作，成為推動AI趨勢浪潮的重要技術基石。