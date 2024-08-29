上半年記憶體現貨市場疲軟 下半年價格面臨挑戰
根據TrendForce最新調查，記憶體模組廠從2023年第3季後開始積極拉高DRAM庫存，到2024年第2季庫存水位已上升至11-17周。然而，消費型電子需求未如預期回溫，如中國大陸地區的智慧型手機領域已出現整機庫存過高的情形，筆電也因為消費者期待AI PC新產品而延遲購買，市場持續萎縮。這種情況導致以消費型產品為主的記憶體現貨價格開始走弱，第2季價格較第1季下跌超過30%。儘管現貨價至8月份仍與合約價脫鉤，但也暗示合約價可能的未來走向。
TrendForce表示，2024年第2季模組廠在消費類NAND Flash零售通路的出貨量已大幅年減40%，反映出全球消費性記憶體市場正遭遇嚴峻挑戰。記憶體產業雖一向受周期因素影響，但今年上半年的出貨衰退明顯超出市場預期，也宣告下半年的需求不會大幅回溫。
通貨膨脹、利率攀升等因素衝擊消費者支出意願，間接拖累消費類記憶體模組的出貨。此外，NAND Flash wafer價格持續上漲，在模組廠的營運成本雪上加霜。由於消費者謹慎支出，產品的終端售價須保持吸引力以刺激買氣，這種情況使模組廠無法反映增加的成本，利潤空間更加被壓縮。
TrendForce指出，目前還未明確觀察到AI手機或AI PC在接下來幾季能有合理的應用出現，即使滲透率能因為平台商推廣而開始提高，也難以帶起全面換機潮，因此無法帶動DRAM價格。
從2025年的情況來看，雖然預期DRAM價格會逐季上揚，但原因是HBM3e滲透率持續提升拉高均價，以及供給端缺乏新產能而有限縮所影響。如果消費性需求持續低迷，DRAM價格上漲的幅度將低於預期。
📌 數位夯什麼？快來看看
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 iPhone 16發表日曝光！蘋果發表會邀請函遭外洩「最大看點」 這天有望預購
📢 蝦皮店到店再公告這類人「取貨期限」再縮水！逾期「將拋棄商品」網友超感嘆
📢 Google新品直擊！Pixel 9 Pro Fold超薄可攤平、1鍵變小孩拍照救星
📢 LINE免費貼圖3款來了！16個諧音哏齊發 再用這款裝可愛喊「對不擠」
📢 旅日必載APP！1功能驚「這處變態這麼多」 教你操作教學挖出癡漢聚集地
📢 8月份4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽488元快搶！電信三雄5G優惠不用400元
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言