助非洲防治結核病 宏碁基金會捐300台平板
電腦品牌廠宏碁（2353）旗下宏碁基金會今天宣布參與非洲納米比亞（Namibia）結核病防治計畫，捐贈300台平板電腦到納米比亞社區，支持當地結核病研究與公衛防治。
宏碁基金會發布新聞稿指出，世界衛生組織（WHO）將納米比亞列為結核病高發生率國家；世界衛生組織2023年全球結核病報告指出，納米比亞每年結核病發生率為每10萬人中約有450例，為台灣發生率的15倍。
宏碁基金會參與的結核病防治計畫，由台灣大學與非洲納米比亞大學（University of Namibia）、納米比亞國家衛生部及哈佛醫學院（Harvard MedicalSchool）共同合作，以降低結核病傳播及病患經濟負擔。
宏碁基金會執行長郭劍成表示，透過平板電腦，可在交通較為不便的納米比亞協助研究人員調查當地疫情、監控傳染途徑，盼能即時預防結核病的擴散，並在公衛防治上帶來實質助益。
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