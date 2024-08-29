無人機拍1萬張橋墩照揪微小裂縫！業者盼關鍵技術自主

台灣無人機產業發展，還欠臨門一腳？

政府期望推動台灣成為無人機產業民主供應鏈的亞洲中心，五大信賴產業中目標無人機產業2030年達400億元產值，台灣業者呼籲，業者除自主研發，但關鍵零組件如雲台相機、通訊模組、飛控晶片開發成本過高，期望政府主導協助，讓台灣建立無人機完整供應能力，這將使產業帶來跳躍式進步。

雷虎科技執行長楊富森28日受貿協邀請分享技術發展，他指出雷虎投入無人機自主研發，現在自製率已經達90%，從遙控的引擎及馬達、機體製造，核心技術都在台灣製造，但雲台相機是跟以色列合作購買，雖該模組內有大立光鏡片跟台積電生產晶片，但用的是輝達的運算模組，整套鏡頭都是來自以色列。

楊富森表示，希望政府出面支持開發無人機兩大關鍵組件，一是雲台相機，二是通訊模組，後者必須做加密技術，目前也由國際大廠掌握，因為欠缺規模經濟，台灣沒有廠商願意投入，他指出，大疆無人機規模大到可以自行開發晶片，但晶片研發成本龐大，非台灣無人機中小企業可負擔，故希望政府主導協助「只要有廠商願意做，所有無人機業者都可以使用，」將讓產業帶來跳躍式進步，不必再買國外產品。

他也分享雷虎研發成果，如2017年跟NCC及中華電信合作救災，扮演空中基地台角色，讓無人機可以滯空8小時，讓災區恢復手機通訊訊號。

楊富森表示，雷虎跟台灣創新未來合作成第一個可以把群飛技術做到無人直升機上的業者，無人直升機可以做救災，因負重可達10公斤，飛行至少6小時，也可以做軍事運用，雖未來低軌衛星通訊將成主流，但對軍方來說，無人機通訊群飛絕對是必備的備品，楊富森表示，雲台相機追蹤系統對軍方也相當重要。

另外在水面及水下型無人機，雷虎也做很多研發，並把群飛技術導入群游。雷虎也有無人艇，在戰爭時可以做載具，目前會在各港口利用群游技術，做反登陸的測試。

台灣希望創新則是一家以無人機關鍵零件研發、群飛展演的業者，在國內外多個會展有無人機群飛表演成績，2019年才成立，目前也已投入軍用軍規飛控系統研發，已開發出世界最小的（重量只有5g）的軍規飛控模組，可控制大大小小的飛機、潛水艇、車，同時也自研雲端監控平台，用網路瀏覽器就能讓一般非專業飛手也能操作無人機，董事長黃麗如指出，目前無人機都自製，零件自製率已經達6~7成。

台灣創新未來執行長林志清指出，在無人機零組件方面台灣有大立光鏡片、資通訊產業優勢，但過於零碎分散，技術門檻未必很高，但整合門檻很高，期望政府統合將業界人力、物力做整合。

台灣創新未來目前跟台南消防局合作以無人機載水管進行高空灑水，跟交通部也合作無人機橋樑巡檢，由於橋下方無法做GPS定位，無人機必須改用視覺感測定位，同時機身設計Y字型，所以在巡迴拍橋墩橋樑照片時，不會被自己的機身擋到，最後能成功在距離橋墩僅3公尺距離拍0.2mm高解析度照片1萬張，以AI找出橋樑哪裡有0.200的小裂洞，並標示出來，這套技術也在2020年起用於光電的巡檢。

台灣目前有200多家無人機相關業者，貿協董事長黃志芳表示，台灣有許多產業優勢，未協助台灣業者推向國際，2024年10月AIoT Taiwan展將設置「Drone Taiwan Pavilion壯臺灣無人機專區」，邀雷虎科技、中光電智能機器人、智飛科技、其昜科技、臺灣希望創新等25家業者參展。