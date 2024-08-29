威盛股臨會 通過發行GDR 案

威盛（2388）於29日舉行股東臨時會，順利通過現增發行海外存託憑證（GDR）案。

威盛擬在不超過7.5萬張額度內辦理GDR，擬用於外幣購料、研發支出費用、轉投資或投資高階技術產品的軟硬體設備及相關技術，或充實營運資金，或其他長期策略發展所需，以強化公司競爭力。該公司表示，用途會以外幣購料為主。

這是威盛首次發行GDR，以發行上限7.5萬張來計算，占增資後股份的13.04％，不過外界預期該公司這次可能發行股數不會達到7.5萬張。

對於旗下ASIC設計服務廠威宏是否規畫掛牌，威盛董事長陳文琦說，包括之前的威鋒，以及現在的威宏，都希望盡量發展，有機會就會朝這方向前進。