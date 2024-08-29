營邦擴大投入伺服器準系統 營收占比拚5成

日本熊本縣知事木村敬（Takashi Kimura）25日抵台，接下來匆匆兩天行程，人盡皆知，就是為了說服台積電在他的治下再擴建第3廠。據了解，他見到董事長魏哲家，台積電卻只說他與公司「高層」會面，為何這麼隱晦？第二天，經濟部長郭智輝很低調地接見他，也未發新聞稿；副總統蕭美琴其實也接見木村敬，卻更神祕...

2024-08-29 11:21