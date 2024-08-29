營邦擴大投入伺服器準系統 營收占比拚5成
伺服器機殼廠營邦今天表示，自2007年建置伺服器準系統產品部門與研發團隊至今已17年，伺服器準系統L6產品長年占整體營收約4成，今年因人工智慧（AI）伺服器準系統業績攀升，準系統營收占比可望朝5成邁進。
營邦發布新聞稿說明，為走出伺服器機殼市場惡性削價競爭的紅海，營邦投入高端利基型AI伺服器準系統市場，除了耕耘熟悉的二、三線雲端客戶及私有雲市場，並與輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、英特爾（Intel）等公司合作，在AI加速器、DPU資料處理器、CXL記憶體等先進技術領域皆有著墨。
展望未來，營邦表示，將加大轉型伺服器準系統品牌商的力道，提供高附加價值AI儲存方案與一站式服務。
在全球布局方面，營邦看好亞洲市場對搭載繪圖處理器（GPU）的AI伺服器需求高速成長，積極打入中國、韓國、印度市場。生產製造方面，營邦楊梅新廠興建工程進度超前，將在今年底完工投產，進一步拓展生產量能。
📌 數位夯什麼？快來看看
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 iPhone 16發表日曝光！蘋果發表會邀請函遭外洩「最大看點」 這天有望預購
📢 蝦皮店到店再公告這類人「取貨期限」再縮水！逾期「將拋棄商品」網友超感嘆
📢 Google新品直擊！Pixel 9 Pro Fold超薄可攤平、1鍵變小孩拍照救星
📢 LINE免費貼圖3款來了！16個諧音哏齊發 再用這款裝可愛喊「對不擠」
📢 旅日必載APP！1功能驚「這處變態這麼多」 教你操作教學挖出癡漢聚集地
📢 8月份4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽488元快搶！電信三雄5G優惠不用400元
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言