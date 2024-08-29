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營邦擴大投入伺服器準系統 營收占比拚5成

中央社／ 台北29日電

伺服器機殼廠營邦今天表示，自2007年建置伺服器準系統產品部門與研發團隊至今已17年，伺服器準系統L6產品長年占整體營收約4成，今年因人工智慧（AI）伺服器準系統業績攀升，準系統營收占比可望朝5成邁進。

營邦發布新聞稿說明，為走出伺服器機殼市場惡性削價競爭的紅海，營邦投入高端利基型AI伺服器準系統市場，除了耕耘熟悉的二、三線雲端客戶及私有雲市場，並與輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、英特爾（Intel）等公司合作，在AI加速器、DPU資料處理器、CXL記憶體等先進技術領域皆有著墨。

展望未來，營邦表示，將加大轉型伺服器準系統品牌商的力道，提供高附加價值AI儲存方案與一站式服務。

在全球布局方面，營邦看好亞洲市場對搭載繪圖處理器（GPU）的AI伺服器需求高速成長，積極打入中國、韓國、印度市場。生產製造方面，營邦楊梅新廠興建工程進度超前，將在今年底完工投產，進一步拓展生產量能。

AI 伺服器

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