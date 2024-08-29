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NVIDIA 財報及營收展望公布後股價下跌 郭明錤曝主因

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
AI熱門股輝達（Nvidia）周三盤後公布財報優於預期，但盤後電子盤股價反下殺。（歐新社）
AI熱門股輝達（Nvidia）周三盤後公布財報優於預期，但盤後電子盤股價反下殺。（歐新社）

輝達（NVIDIA）財報及第3季營收預測出爐，預估第3季營收入將達約325億美元，上下浮動2%，營收展望不及最樂觀預期，盤後股價下挫；天風國際證券分析師郭明錤表示，「營收預測看似優於賣方預期 ，但實際上低於買方預期 ，這是造成財報後股價下跌的主因之一」。

輝達預估第3季營收入將達約325億美元，上下浮動2%；雖然分析師平均預期為319億美元，但預期區間的高端則達379億美元；調整後毛利率為75%，上下浮動50個基點，略低於市場預期的75.5%；輝達第2季毛利率為75.7%，略低於平均預期的75.8%。

在截至7月28日的第2季，輝達營收為300.4億美元，超過預期的287億美元，第2季營收年增122%；第2季淨利從去年同期的61.8億美元，或每股25美分，成長逾一倍到166億美元，或每股 67美分；調整後每股盈餘是68美分，超越預期的64美分。

郭明錤提出對輝達財報及營收展望的看法，他表示，有關NVIDIA財報結果可以講的很多，主要針對財報前曾寫的重點討論。

郭明錤的看法全文如下：

1.F3Q25的營收預測看似優於賣方預期 (300～320 億美元)，但實際上低於買方預期 (330～350 億美元)，這是造成財報後股價下跌的主因之一。

2.我先前提及觀察重點之一是Blackwell RTO費用對獲利的影響，NVIDIA也提到這影響並指出此負面影響可能會持續。產品轉換期對獲利的負面影響在財報前較少人提及，這在短線上不利股價。

3.我的供應鏈調查指出2024年底前GB200 NVL36出貨量約3,000-5,000櫃，符合NVIDIA提及Blackwell晶片在4Q將創造幾十億美元的說法。

4.財報後的股價表現比較像是反應短線投資人對F2Q25財報的預期，不代表未來數月的股價趨勢。NVIDIA指出Blackwell晶片將在4Q貢獻營收，算是釐清投資人對GB200出貨遞延的顧慮，有利未來數月股價趨勢。

營收 財報

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