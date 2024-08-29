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NVIDIA 財報出爐 陸行之提十點看法

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
輝達（Nvidia）28日公布第2季財報。（路透）
輝達（Nvidia）28日公布第2季財報。（路透）

輝達（NVIDIA）財報及第3季營收預測出爐，預估第3季營收入將達約325億美元，上下浮動2%，營收展望不及最樂觀預期，盤後股價下挫；資深半導體產業評論家陸行之表示，「N同學盤後表現有點慘，主要是三季度能給市場的驚喜越來越少了，但還不能算是災難，庫存月數控制的很好」，他同時提出十點分析及觀察。

輝達預估第3季營收入將達約325億美元，上下浮動2%；雖然分析師平均預期為319億美元，但預期區間的高端則達379億美元；調整後毛利率為75%，上下浮動50個基點，略低於市場預期的75.5%；輝達第2季毛利率為75.7%，略低於平均預期的75.8%。

在截至7月28日的第2季，輝達營收為300.4億美元，超過預期的287億美元，第2季營收年增122%；第2季淨利從去年同期的61.8億美元，或每股25美分，成長逾一倍到166億美元，或每股 67美分；調整後每股盈餘是68美分，超越預期的64美分。

陸行之針對輝達的財報及營收預測在臉書發文表示，「N同學盤後表現有點慘，主要是三季度能給市場的驚喜越來越少了，但還不能算是災難，庫存月數控制的很好」，他特別梳理相關數字，跟之前整理的彭博社分析師預期做個比較版本。

陸行之的看法全文如下：

1.NVIDIA 公布二季度營收季增15%，年增122%，高於彭博社分析師預期的季增11%，年增114%。

2.NVIDIA 公布三季度營收指引季增6-10%，年增79%達325億美元+/-2%，2ppts高於彭博社分析師預期的季增6%，年增75%的318億美，因為二季度實際營收高於預期，所以三季度市場預期季增數字從12%調整為6%，之前有說要好個5ppts以上，盤後表現才會好，結果只有2ppts。

3.根據 NVIDIA 的各項指引來測算，三季度的營業利潤率會降到60%，跟一季度的65%，二季度的62%比是逐季降低，看好的分析師把這個放到預測模型，就會比較頭痛。

4.NVIDIA 公布二季度EPS為美元0.67，高於市場預期的0.60，三季度指引為0.66-0.69，跟市場預期的0.668及二季度的0.67差不多，三季度毛利率指引為74.4%，小小幅低於市場預期的75%。

5.NVIDIA 公布二季度庫存月數 2.68, 季減14%，年減16%，不但沒有季增，更沒季增20%以上，一個字來形容就是好。

6.二季度數據中心營收季增16%，跟整體公司的15%差不多，表示二季度數據中心營收成長跟其他事業部快要同步了，數據中心營收占比保持在87%，跟一季度一樣。

7.NVIDIA 二季度數據中心營收季增16%，低於 AMD 的21%季增，三季度數據中心營收季增應該也有個10-15%，也將低於AMD數據中心的20%季增，表示 AMD 在一點點拿下 NVIDIA 的市場份額。

8.NVIDIA 提到改 Blackwell 光罩，意思就是改晶片設計，表示 CoWoS-L 的封測良率問題，不能全賴給T同學。

9.NVIDIA 重申 Blackwell 四季度會出貨，會有數十億美元營收，我們認為應該主要是高單價的 B200。

10.我們估算 NVIDIA 訂單佔T同學營收應該不到12%，NVIDIA營收衝不上去，盤後跌，希望不要把台積電（2330）拖下水，T同學多給些產能給水果公司及AMD 就好了 哈哈。

CoWoS NVIDIA 台積電 營收 陸行之

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