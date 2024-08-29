證交所引領數位雲端企業邁向國際 打造多元上市新趨勢

臺灣證券交易所持續推動數位雲端與新經濟產業發展，打造未來十年上市新聚落，8月28日舉辦「資本創新領航，共創明日獨角獸」數位雲端產業交流分享會，延續6月27日的生技醫療產業，這次目標鎖定具潛力的數位雲端企業，助攻其進入資本市場，展現台灣數位創新的實力，活動吸引逾百家數位雲端產業相關企業及超過200位產業先進夥伴共同參與，推動台灣成為全球數位經濟發展的重要力量。

該活動由證交所董事長林修銘開場致詞，首先強調數位雲端產業在全球經濟中的戰略地位，特別是在AI浪潮席捲下，這些技術密集型企業成為未來經濟增長的核心引擎。證交所針對不同企業發展階段的特性，推出科技事業、創新板及一般板等多元上市管道，提供靈活的籌資選項，助力企業在國際市場上脫穎而出。TiEA台灣網路暨電子商務產業發展協會理事長何英圻致詞提及2023年證交所調整產業類別新增數位雲端產業，支持匯聚數位雲端產業資本市場聚落，何英圻除分台灣數位雲端產業在台上市(櫃)享有重要的主場優勢，包含投資人對產業理解、資本市場資源有助企業成長發展，更看好數位雲端產業有望成為下一代護國群山。

活動首先由「領先對話」揭開序幕，匯聚政策制定者、產業專家和指標性企業代表，共同探討數位雲端產業的未來發展與變革關鍵。該場與談由數位轉型學院共同創辦人暨院長詹文男擔綱主持大樑，並由數位發展部數位產業署主任秘書黃雅萍、中華電信投資事業處副總陳元凱、Gogolook走著瞧股份有限公司共同創辦人暨董事長鄭勝丰，以及勤業眾信聯合會計師事務所數位轉型服務負責人資深執行副總溫紹群，自不同角度深入分析數位經濟市場觀察洞見、政府政策與資本市場支持、台灣國際佈局策略、數位轉型實踐與生態系建設。

活動另一大亮點則是數位發展部部長黃彥男的「焦點政策短講」，黃彥男「布局數位經濟，形塑AI智慧生態系」為題，深入解析政府如何透過政策引領，推動數位經濟與AI技術的無縫融合，並為台灣數位雲端產業指引未來的發展方向。黃彥男的參與不僅突顯了政府對數位產業重視，亦為企業提供關鍵政策指導。

臺灣證券交易所期望在厚實電子產業競爭力的基礎上，藉由「雙主板」及「以大帶小」策略，引導上市產業多元發展，並協助新興經濟產業成長茁壯，培育創新繁榮的護國群山。證交所表示，未來將持續攜手公部門及創新生態圈夥伴，積極辦理產業鏈結活動，推動數位雲端等新經濟產業多元發展，培育出更多具有國際競爭力的台灣企業，進一步打造具全球影響力資本市場新局。