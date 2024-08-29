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蘋果營收壯大 鴻海吃香

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

市場調查機構Counterpoint Research昨（28）日發布報告指出，從硬體和服務領域的增長來看，預估2024年蘋果全球收入將首次突破4,000億美元，其中，硬體收入年增3%。法人認為，鴻海（2317）是蘋果最大硬體供應商，隨著蘋果業績持續壯大，鴻海受惠大，今年營運可望持續上揚。

Counterpoint Research表示，經歷2023年下滑之後，預計2024年蘋果公司硬體收入將年增3%。在新產品發布的支援下，蘋果的iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、AirPods等所有主要硬體部門都將推動增長。 此外，AirPods可能成為2024年增長最快的產品，同時，硬體產品的成長將持續到2025年。

供應鏈人士分析，鴻海幾乎生產所有蘋果硬體產品，包括iPhone系列、iPad系列、Mac系列、Apple Watch與AirPods等，是蘋果最大的硬體供應商，同時，蘋果正在研發設計最新的桌上型機器人，也是與鴻海集團共同開發，蘋果是鴻海的最大客戶，可望跟著蘋果一起成長。

鴻海一向不評論單一客戶訂單動態。

鴻海董事長劉揚偉先前表示，最近幾個月旺季是常態，鴻海正著手相關準備工作，並沒有任何異常，而且不光是手機（進入旺季），其他產品也是一樣。鴻海表示，目前已經進入下半年旺季期間，營運逐漸加溫，本季營運將會有季增及年增的表現。

Counterpoint Research高級分析師米什拉（Varun Mishra）表示，蘋果服務的增長速度將繼續超過硬體。 2025年，來自服務的收入可能會超過除了iPhone以外的硬體收入。

另外，蘋果還將尋求實現Apple Intelligence的變現方式。 不過，這需要時間，因為各地區推出功能的時間會錯開，而且蘋果還需要等待瞭解，哪些服務應在Apple Intelligence系統中變現。

蘋果 鴻海

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