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PC好日子來了 大客戶拉貨升溫 雙A、廣達喊衝

經濟日報／ 記者林薏茹吳凱中／台北報導
日本7月PC買氣旺，不畏日圓先前疲弱態勢，單月PC出貨量大增近四成，增幅攀逾三年來最高，為PC鏈下半年需求開啟好兆頭。 聯合報系資料照
日本7月PC買氣旺，不畏日圓先前疲弱態勢，單月PC出貨量大增近四成，增幅攀逾三年來最高，為PC鏈下半年需求開啟好兆頭。 聯合報系資料照

日本7月PC買氣旺，不畏日圓先前疲弱態勢，單月PC出貨量大增近四成，增幅為逾三年來最高，為PC鏈下半年需求開啟好兆頭，宏碁（2353）、華碩等品牌廠望春風之餘，隨著蘋果、聯想等大客戶拉貨升溫，廣達、仁寶、緯創等台系代工廠下半年出貨同步喊衝。

日本電子情報技術產業協會公布最新數據指出，受惠官方「GIGA School」政策推升換機需求顯現，加上疫情期間購買的PC產品進入換機周期，日本7月PC出貨量年增37.7%、達到57.9萬台，增幅為2021年3月以來最大。

其中，日本7月筆電出貨量較去年同期暴增43.2%、達49.5萬台；桌機出貨量成長12.5%至8.4萬台，為近十個月來首度較前一年同期成長，意味桌機需求逐步迎來復甦。

業界人士分析，日圓今年來一路走貶，今年7月日圓兌美元甚至一度貶破161價位，下探37年半以來低點。不過，即便日圓6月以來重貶、7月更探至低點，日本市場PC買氣仍絲毫不減、逆勢走強，顯示PC需求重回成長軌道態勢確立。

廣達看好隨著第3季進入出貨旺季，筆電出貨量將較第2季小幅成長，預期在高通、超微及英特爾平台與晶片準備就緒下，AI PC出貨可望漸入佳境，預估今年筆電出貨量將微幅下滑個位數百分比。

緯創繼第2季筆電出貨量季增一成後，也樂觀看第3季PC需求前景，預估第3季筆電出貨量將持平至小幅成長，桌機將呈雙位數成長。

由於部分PC品牌客戶提前於第2季拉貨，仁寶預估，第3季PC出貨量將持穩第2季，今年PC市場相對穩定，全年PC出貨量將大致持平去年。

仁寶指出，第2季PC產業正在復甦，為連續兩季出貨量較前一年同期成長，又以商用機種銷售動能最強，從現在起至明年第3季將迎來強勁的換機周期，明年PC產業會有很好的前景。

宏碁、華碩持續在日本市場發力，從利基型的電競領域切入，同時在Chromebook領域也持續布局，而宏碁先前在日本顯示器市場也拿下不錯的成長。

日本 筆電 貨量

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