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手機品牌廠攻硬體 更拚軟實力
AI時代來臨，全球各大手機品牌廠比拚的不再只有硬體規格，獨特的AI應用更成為手機新賣點，目前包括三星、OPPO、華為、vivo等品牌大廠都將AI應用著重於攝像功能以及對話翻譯，而即將發表新品的蘋果該如何出招，各界屏息以待。
業界認為，以往消費者在添購新機時，大多會先注重手機本身的硬體規格，例如處理器速度、相機規格、電池續航力、記憶體容量等，如今除硬體外，還要看新機的AI應用有哪些，這點相當考驗品牌廠的軟體實力。
以三星為例，目前三星旗下智慧手機除了攝像功能具備生成式AI功能外，還能在通話期間進行即時翻譯，此一特殊的AI應用對於常旅遊的用戶或者常出差的商業人士特別實用。
至於OPPO與vivo則是將AI應用著重在攝像編輯與會議摘要，用戶只要輕鬆點幾下，就能完成照片去背、生成等功能；而會議摘要AI功能則是只要利用手機錄音，AI就能自動將內容進行重點整理，並做成會議摘要，藉此提高用戶工作效率。
業界人士表示，每個消費者對AI手機的期待可能有所不同，因此各家品牌廠都希望能導入更多AI應用，藉此吸引消費者埋單。
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