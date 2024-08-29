聽新聞
test
0:00 / 0:00

手機品牌廠攻硬體 更拚軟實力

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

AI時代來臨，全球各大手機品牌廠比拚的不再只有硬體規格，獨特的AI應用更成為手機新賣點，目前包括三星、OPPO、華為、vivo等品牌大廠都將AI應用著重於攝像功能以及對話翻譯，而即將發表新品的蘋果該如何出招，各界屏息以待。

業界認為，以往消費者在添購新機時，大多會先注重手機本身的硬體規格，例如處理器速度、相機規格、電池續航力、記憶體容量等，如今除硬體外，還要看新機的AI應用有哪些，這點相當考驗品牌廠的軟體實力。

以三星為例，目前三星旗下智慧手機除了攝像功能具備生成式AI功能外，還能在通話期間進行即時翻譯，此一特殊的AI應用對於常旅遊的用戶或者常出差的商業人士特別實用。

至於OPPO與vivo則是將AI應用著重在攝像編輯與會議摘要，用戶只要輕鬆點幾下，就能完成照片去背、生成等功能；而會議摘要AI功能則是只要利用手機錄音，AI就能自動將內容進行重點整理，並做成會議摘要，藉此提高用戶工作效率。

業界人士表示，每個消費者對AI手機的期待可能有所不同，因此各家品牌廠都希望能導入更多AI應用，藉此吸引消費者埋單。

AI 三星 智慧手機

延伸閱讀

蘋果新iPhone發表在即 和碩童子賢看好下半年消費熱潮

旺宏記憶體出貨強強滾

大陸品牌遭中華電軟封殺？vivo指和實際狀況不同：電信銷售一直很穩定

開展倒數！巨擘齊聚SEMICON Taiwan 跨界共創半導體黃金十年

相關新聞

搶單神器！聯發科5G晶片進化 新旗艦產品10月亮相

聯發科全新5G旗艦晶片「天璣9400」預計10月亮相，業界傳出，天璣9400不僅是聯發科首款3奈米5G晶片，在繪圖晶片（...

智慧機比預期旺 台鏈樂 IDC上修出貨至12.3億支

研究機構IDC昨（28）日發布最新報告上調今年全球智慧手機出貨預估，從原先預期年增4%、總量12.1億支，更新為年增5....

PC好日子來了 大客戶拉貨升溫 雙A、廣達喊衝

日本7月PC買氣旺，不畏日圓先前疲弱態勢，單月PC出貨量大增近四成，增幅為逾三年來最高，為PC鏈下半年需求開啟好兆頭，宏...

SEMICON Taiwan將登場 台積、日月光等攜手助推半導體邁向破兆美元

全球半導體產業顯著增長，SEMI預測至2030年底市場規模將達1兆美元，其中尤以半導體驅動人工智慧（AI）驅動領域更受其...

大同董座王光祥 任精英法人董事

精英（2331）昨（28）日公告，由大同公司董事長王光祥擔任精英大股東大同法人董事代表人。

中華電 將轉播巴黎帕運

2024巴黎奧運剛落幕，2024巴黎帕拉林匹克運動會即將登場，中華電信（2412）表示，MOD、Hami Video將自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。