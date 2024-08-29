智慧機比預期旺 台鏈樂 IDC上修出貨至12.3億支

研究機構IDC昨（28）日發布最新報告上調今年全球智慧手機出貨預估，從原先預期年增4%、總量12.1億支，更新為年增5.8%、總量12.3億支。隨著手機市況可望優於預期，法人看好，台積電（2330）、鴻海、聯發科、大立光、玉晶光、穩懋等供應鏈同步看旺。

IDC指出，此次上調今年全球智慧手機出貨量主要有二大原因，首先是在高階機種方面，因今年起多家品牌廠紛紛導入AI應用，有效帶動消費者換機意願提升，為手機產業注入一劑強心針。

IDC看今年全球智慧手機市場 圖／經濟日報提供

IDC認為，高階市場已開始接受生成式AI（Gen AI）智慧手機，並認同AI功能確實能引發消費者對新機的興趣，這部分在美國與中國大陸更為明顯，預估到今年底，AI智慧手機的出貨量將年增344%，並占整體智慧手機比重約18%。

IDC進一步預估，2025年全球AI手機出貨量將較目前成長73.1%，2028年全球出貨量更將高達9.12億支，2023至2028年的年複合成長率預期為78.4%，顯示出AI手機即將在不久後成為手機市場顯學。

其次，非蘋智慧手機今年在新興市場呈現快速成長，也加速全球手機產業復甦腳步。

IDC表示，手機產業歷經二年寒冬期後，價格更實惠的智慧手機總算在新興市場得以持續成長，顯示全球消費性電子的確正走在復甦的道路之上。

另一方面，蘋果預計將在台灣時間9月10日凌晨發表iPhone 16系列新機，外界預料新機勢必也會搭載AI功能，將有助於AI手機市場滲透率進一步擴大，並為手機產業添增活水。

業界人士指出，目前市面上旗艦機均已標配AI功能，甚至已有中階機種也支援AI功能，明、後年AI功能甚至可能下放到中低階機種，屆時手機市場勢必更加活絡，而市場競爭也會更趨激烈，台系供應鏈則有更多商機可切入，對台積電、鴻海、聯發科、大立光、玉晶光、穩懋等協力廠有利。