聯發科行動光追技術…超強賣點

大陸自製3A遊戲大作《黑神話 : 悟空》爆紅，氣勢非凡與擬真的影像呈現背後，「光追」技術扮演關鍵角色。聯發科（2454）最新5G旗艦晶片「天璣9400」傳出支援強大光追效果，相關性能比上一代產品提升近二成，進一步拉近行動端與PC端在遊戲體驗上的差距，成為另一大賣點。

業界人士分析，雖然《黑神話 : 悟空》不能在手機裝置上遊玩，但隨著《黑神話 : 悟空》讓光追技術進一步發光發熱，預料後續愈來愈多手遊會強化光追需求，搭載天璣9400的智慧手機將更有優勢。

輝達（NVIDIA）的Ada Lovelace 架構，使其顯卡產品可充分展現光追，並模擬光線在現實世界中的行進方式。

目前市場傳聞天璣9400將搭載安謀（Arm）最新的Immortalis-G925 GPU，同時將首發一項媲美PC端頂級光追技術「OMM引擎」的行動光追技術，使得手機端的光追效果與渲染效率可大幅提升。

根據安謀官網介紹，Immortalis-G925 GPU是專為次世代旗艦級智慧手機提供最出色的遊戲與AI體驗所設計，以第五代Arm繪圖處理器架構為基礎，在渲染複雜物件的透明部分可改善光追效能。

市場認為，天璣9400在推動行動端光追技術發展方面邁出了重要一步，可望拉近手機與PC裝置在遊戲體驗上的差距。

聯發科致力於光追技術多年，早在天璣9200的時代，即強調其積極投入行動圖形技術的創新研發，並與「暗區突圍」遊戲製作團隊密切合作，共同開發行動端光線追蹤技術在遊戲上的應用，從遊戲引擎優化、管線優化，到光追內容特效的呈現，展示良好成果，在陰影、反射、環境光遮蔽等遊戲特效方面打造出逼真畫質。