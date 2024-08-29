搶單神器！聯發科5G晶片進化 新旗艦產品10月亮相

聯發科（2454）全新5G旗艦晶片「天璣9400」預計10月亮相，業界傳出，天璣9400不僅是聯發科首款3奈米5G晶片，在繪圖晶片（GPU）性能與能耗更是大躍進，價格也有望提高，是後續大咬AI手機商機的搶單利器，伴隨單價提高，對營運挹注大。聯發科強調，客戶對天璣9400反應相當正面，導入狀況踴躍。

根據業界流傳的天璣9400上市前評測數據，該晶片搭載安謀（Arm）最新的Immortalis-G925 GPU，在3D Mark專案實測中，GPU性能比競品提升30%，而在同等跑分成績下，功耗更是大幅降低40%。

聯發科將推最新5G旗艦晶片「天璣9400」 圖／經濟日報提供

這凸顯天璣9400不僅性能大躍進，更在能效上保持領先，提供用戶更長的手機續航時間與散熱效果，成為聯發科後續爭取更多客戶採用的利器。

聯發科並未揭露天璣9400產品細節，僅強調，該新品預計10月推出，採台積電3奈米製程生產，配置安謀（Arm） v9核心並搭配全大核架構，將顯著提升性能與能耗，而且客戶對天璣9400反應相當正面，首波導入的機型數量比天璣9300更多，有信心2024年旗艦產品營收成長超過50%。

業界人士指出，天璣9400單核性能、功耗都比競品表現出色，搭配支援全球最快的10.7Gbps LPDDR5X記憶體，整體配置堪稱「旗艦級晶片的顛峰」。

聯發科說，天璣9400進一步優化生成式AI功能，該公司看到許多生態系統夥伴正積極開發生成式AI功能，可能成為縮短智慧手機產品周期的關鍵。天璣9400的AI效能、能耗、NPU算力等均有提升，業界預期將與高通驍龍8 Gen4競爭，首發機種將是vivo X200系列產品。

聯發科第2季手機業務營收比重為54％，年增逾五成。聯發科執行長蔡力行先前強調，會持續以領先的產品，在智慧手機不同領域市場保有領先地位。