聰泰AI專案開案超過60個 展望下半年與2025年令人振奮
聰泰（5474）總經理林宏沛28日表示，該公司攜手輝達（NVIDIA）把自家影像採集的技術結合人工智慧（AI）應用在邊緣運算產品，包括監控、直播、教育、醫療與廣播等領域，今年的開案數量已超過60個，同時，也跨入AI機器人領域，展望下半年到2025年，都將是令人振奮的消息。
聰泰今天參加櫃買中心業績發表會，他說，聰泰是影像擷取卡的專家，在還沒有AI之前，就已經在做影像採集、錄影、傳輸與監看。早期聰泰與電腦廠合作，現在則與輝達合作，並把產品與技術，延伸到主機板，提供給客戶客製化的電腦平台。
他強調，聰泰已經累積20到30年的技術，影像擷取卡技術領先全球，技術領先是因為軟體，隨著生成式AI的到來，許多產品將從雲端走向邊緣或是地端，聰泰攜手輝達，把聰泰的產品放在輝達的平台上，目前90%的軟體都在輝達平台，並應用在各個行業，包括醫療、監控安防、機器人與無人機等。
他說，2024年到8月止，客戶開案數量超過60多個，發展非常快，聰泰擁有很多客人，因為市場上沒有這樣的東西，市場沒有人開發出可以使用的影像工業電腦給他們，因此，期待今年下半年與2025年都將是令人振奮的消息，把餅做大之後，業績自然會發生，時間到了就遍地開花。
他指出，而且聰泰的客群相當優質，產品價格從399美元到1,599美元，90%都是中高端客戶，因為客戶沒有價格導向，優質的客戶，合作會比較長久，客戶比較不會選擇低價的產品。
針對AI機器人的發展？他說，AI不是最後終點，所有的AI都是為了機器人做準備，我們會藉由這個機會，布局工業機器人，會找人型機器人合作機會，由於聰泰掌握機器人眼睛的核心技術，我們會協助機器人廠商一起設計心臟。
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