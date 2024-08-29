聽新聞
test
0:00 / 0:00
AI伺服器市場高成長 先進封裝設備銷售熱
研調機構集邦科技（TrendForce）昨（28）日發布最新報告指出，受惠全球AI伺服器市場逐年高度成長、各大半導體廠持續提高先進封裝產能，預估今年先進封裝設備銷售年增率有望逾10%，明年增幅進一步突破兩成。
法人看好，先進封裝設備市場需求強強滾，均華（6640）、盟立、志聖、大量、均豪及東捷、友威科與晶彩科等供應鏈同步受惠，營運看俏。
集邦認為，AI伺服器需求帶動Info、CoWoS、SoIC等各種先進封裝技術發展，晶片市場發展自此進入不同世代。先進封裝的新建廠案已在全世界展開，如台積電持續在台灣竹南、台中、嘉義和台南等地擴充其先進封裝產能，英特爾也在美國墨西哥州及馬來西亞居林、檳城有相同布局。
至於三星、SK海力士和美光等主要記憶體供應商，同步在美國、南韓、台灣和新加坡展開高頻寬記憶體（HBM）封裝新建廠計畫。
集邦指出，先進封裝設備包含電鍍機、固晶機、塑封機、剪薄機、植球機、切片機、固化烤箱、打標機等。相較晶片先進製程機台因技術門檻高、研發投資金額大，長久以來由美、日、歐大廠把持，後段先進封裝設備供應鏈門檻較低，加上台積電等一線晶圓代工廠計畫性培植本土協力廠，以降低成本並建立能互相信任的在地供應鏈，先進封裝將成為台灣封裝設備廠的營運動能。
就先進封裝設備相關廠商動態來看，隨需求持續發燒，推升均華在手訂單維持在10餘億元的新高水位，確立下半年起的營運提前加溫。估計客戶端的急單需求熱況，將開啟相關設備業的黃金成長期。
盟立表示，AI紅不讓牽動供應鏈需求逐步攀升，封測產業因缺工轉而積極投入自動化，盟立已成功接獲先進封裝CoWoS相關訂單，今年下半年將進入交貨密集期。
📌 數位夯什麼？快來看看
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 iPhone 16發表日曝光！蘋果發表會邀請函遭外洩「最大看點」 這天有望預購
📢 蝦皮店到店再公告這類人「取貨期限」再縮水！逾期「將拋棄商品」網友超感嘆
📢 Google新品直擊！Pixel 9 Pro Fold超薄可攤平、1鍵變小孩拍照救星
📢 LINE免費貼圖3款來了！16個諧音哏齊發 再用這款裝可愛喊「對不擠」
📢 旅日必載APP！1功能驚「這處變態這麼多」 教你操作教學挖出癡漢聚集地
📢 8月份4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽488元快搶！電信三雄5G優惠不用400元
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言