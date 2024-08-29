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中華電 將轉播巴黎帕運

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

2024巴黎奧運剛落幕，2024巴黎帕拉林匹克運動會即將登場，中華電信（2412）表示，MOD、Hami Video將自台灣時間8月29日起提供愛爾達體育1至4台、愛爾達帕運1至6台，共十個頻道，帶來75小時中文轉播、超過300小時原音直播服務，同時提供回看功能，無須擔心時差，重現台灣選手精彩表現。

中華電信指出，本屆帕運開幕典禮將於29日凌晨2點在法國香榭大道、協和廣場舉行，中華隊由四度叩關帕運殿堂的女子田徑標槍好手劉雅婷及曾獲杭州亞帕運桌球男單金牌陳柏諺共同擔任掌旗官，透過MOD、Hami Video共襄盛舉。

中華電信強調，長期深耕各大運動賽事轉播，並積極響應運動平權精神，巴黎奧運精彩落幕後，持續帶來身心障礙選手最高競技殿堂2024巴黎帕運轉播。

中華電信 巴黎

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