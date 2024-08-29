聽新聞
test
0:00 / 0:00
中華電 將轉播巴黎帕運
2024巴黎奧運剛落幕，2024巴黎帕拉林匹克運動會即將登場，中華電信（2412）表示，MOD、Hami Video將自台灣時間8月29日起提供愛爾達體育1至4台、愛爾達帕運1至6台，共十個頻道，帶來75小時中文轉播、超過300小時原音直播服務，同時提供回看功能，無須擔心時差，重現台灣選手精彩表現。
中華電信指出，本屆帕運開幕典禮將於29日凌晨2點在法國香榭大道、協和廣場舉行，中華隊由四度叩關帕運殿堂的女子田徑標槍好手劉雅婷及曾獲杭州亞帕運桌球男單金牌陳柏諺共同擔任掌旗官，透過MOD、Hami Video共襄盛舉。
中華電信強調，長期深耕各大運動賽事轉播，並積極響應運動平權精神，巴黎奧運精彩落幕後，持續帶來身心障礙選手最高競技殿堂2024巴黎帕運轉播。
📌 數位夯什麼？快來看看
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 iPhone 16發表日曝光！蘋果發表會邀請函遭外洩「最大看點」 這天有望預購
📢 蝦皮店到店再公告這類人「取貨期限」再縮水！逾期「將拋棄商品」網友超感嘆
📢 Google新品直擊！Pixel 9 Pro Fold超薄可攤平、1鍵變小孩拍照救星
📢 LINE免費貼圖3款來了！16個諧音哏齊發 再用這款裝可愛喊「對不擠」
📢 旅日必載APP！1功能驚「這處變態這麼多」 教你操作教學挖出癡漢聚集地
📢 8月份4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽488元快搶！電信三雄5G優惠不用400元
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言