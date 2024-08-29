大同董座王光祥 任精英法人董事

精英（2331）昨（28）日公告，由大同公司董事長王光祥擔任精英大股東大同法人董事代表人。

精英指出，目前只是法人董事代表人改派，近期將舉行臨時董事會，再推舉董事長。

精英前董事長鍾依文8月8日公告辭任董事長一職。據悉，由於階段性任務已經完成，鍾依文因此辭去董事長一職。

鍾依文為原精英大股東大同公司法人代表，昨天改派為王光祥。

精英第2季營收65.2億元，季增47%、年減39.51%，稅後純益4.3億元，每股純益0.78元，為2003年第2季以來同期新高。

受惠於產品組合優化及客戶庫存進一步下降，精英第2季毛利率、營益率、稅後淨利率表現亮眼，三率三升，除了毛利率18.41%創歷史新高，營益率6.4%、稅後淨利率6.69%，均創2002年以來同期新高。