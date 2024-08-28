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台灣大若不歸還超額頻譜 NCC未來恐持續罰怠金
台灣大哥大未依規定在6月30日前繳回超額頻譜，NCC（國家通訊傳播委員會）連三罰，加上怠金金額，累計開罰金額總計達960萬元；NCC今日再度表達「不再調解」，也希望台灣大盡快繳回超額頻譜，如果不盡速交回，未來還會罰怠金。
NCC主秘黃文哲表示，從台灣大過去一周以來的發言來看，不清楚台灣大是否知道裁罰理由，他強調，NCC裁罰台灣大的主要原因，是因為台灣大沒有按照網路設置計畫書執行，按照台灣大原本的往例計畫書，6月30日之後，使用的頻寬應該是5MHz x 2，但台灣大並沒有按照原本的規劃執行。
NCC各區監理處也持續在監測台灣大的使用頻率，只要台灣大關閉基地台，按照原本的網路設置計畫執行，NCC就不會處罰；但是，黃文哲提醒，即便台灣大沒有使用超額頻譜，但如果未盡快將超額頻譜交回數發部，就代表沒有履行附款，NCC還是可以開罰怠金，並連續處罰到改正為止。
另外，NCC確定不再與台灣大進行調解。黃文哲指出，委員會已經做出決議不再調解，會透過律師在法院調解庭上，說明不再調解理由，將回歸到原本的訴訟程序。
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