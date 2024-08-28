蘋果新機9月登場！外媒估出貨至少9千萬支 AI手機再躍焦點

蘋果2024秋季發表會將於9月10日登場，最受矚目者為具備AI功能的iPhone 16新機，保德信投信指出，市場認為本次的發表會重點，不論產品為何，都將密切結合最新的AI智慧服務Apple Intelligence，除了有助於蘋果整體新機銷量，對於AI手機市場的發展也將帶來正面挹注。

保德信產品經理彭子芸表示，市場期待今年蘋果的iPhone 16全系列機種將全數採用A18 Pro晶片，不僅具備Apple Intelligence的AI功能，也有望為第一款完全考量AI的蘋果手機，顯見AI手機趨勢已成為新一代智慧手機的新戰場。外媒估計，光是下半年蘋果新機的出貨量將超過9千萬支，年增幅約10%，其中高階機種將成為新機備貨重點。

彭子芸指出，不論是率先推出AI手機的三星Galaxy AI，或是即將登場的蘋果Apple Intelligence功能，都將引領消費性裝置搭載AI功能潮，從手機、PC到其他家電，邊緣AI最大的優勢在於可以直接在裝置上處理資料，大大降低資料外洩風險，以蘋果為例，透過裝置端處理和伺服器大型模型之間的靈活調配計算能力，資料不會被儲存或是被蘋果取得，因此消費性電子廠商已開始積極開發終端運算商機。

彭子芸指表示，今年全年度的AI手機出貨量將翻倍成長至破億支，帶動AI手機的全球出貨占比來到11％，到了2027年整體滲透率將大幅提升至43%，且達到單年度5億5千萬支的出貨量能，預估2023年至2027年的AI手機年均複合成長率將高達65%，到了2028年，AI手機將成為市場主流。