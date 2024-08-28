打造無人機非紅供應鏈 業者：解鎖2關鍵技術就行

俄烏戰爭後，無人機在戰場的作用令人耳目一新，無人機的應用現在已成為世界各國發展及探索重點，台灣也將無人機列為國家重點產業，但台灣的無人機發展遇到瓶頸，就差雲台相機及通訊模組這兩項關鍵組件，就能全面國產化。

雷虎科技技術長楊富森表示，小台的無人機需要很小的鏡頭，現在台灣並沒有這樣的技術，須要投入資源研發，但只要有一家廠商願意先把關鍵組件開發出來，各種載具不論是空中、水面，還是水下都能使用。

業者表示，若政府願意投入預算協助研發，預計只需2年左右時間，台灣的無人機就能做到跟大疆創新（DJI）生產的無人機一樣便宜好用，而且全機MIT，發揮台灣降低成本的專長，無論技術還是售價，都能與DJI一較高下，建立無人機的非紅供應鏈，這個民主陣線市場將會非常可觀。

楊富森指出，中國大陸以國家的力量取得關鍵技術，做出性能極佳的無人機，價格比歐美便宜非常多，同樣規格的無人機產品，中國生產的只要3、4萬元，但歐美生產的要賣到上百萬元，中國生產的無人機雖然便宜，但近幾年各國對於紅色供應鏈已充滿戒心，極思脫離之道。

業者表示，就算忽視紅色供應鏈，台灣也無法向DJI買到小型雲台相機，現在台灣生產的商用無人機無法做到很小台，只能做到2公斤以下，未來若能做出跟DJI一樣的雲台相機組件，則無人機尺寸就能大為縮小至1公斤以下；通訊模組則涉及高階密系統，也需要龐大資源及技術開發，但台灣中小企業無法負擔研發經費，若政府能協助解決技術整合的痛點，則台灣的無人機產業可迎來大躍進。

雖然DJI的關鍵組件技術領先台灣約3、5年，但楊富森說，只要政府願意投注研發預算，2年內就能趕上中國的無人機技術。若台灣生產的無人機價格跟DJI差不多，技術也跟DJI一樣好，則在非紅供應鏈優勢的加持下，台灣的無人機產業屆時會非常有競爭力。

外貿協會董事長黃志芳表示，台灣無人機產業先驅如雷虎科技，投入無人機研發的時間很早，與中國無人機大廠DJI起步時間差不多，但是中國集中國家資源全力發展，才能將無人機產業擴大至今天的規模，台灣則是具有資通訊優勢，在關鍵零組件、馬達、電池方面也不落人後。

貿協將在今年10月舉辦的「AIoT Taiwan展」，攜手嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心，設置「Drone Taiwan Pavilion（壯臺灣）無人機專區」，邀請雷虎科技、中光電智能機器人、智飛科技、其昜科技等25家國內指標性無人機廠商參加，並邀全球32國，258位國際買主來台灣，與業者洽談採購。

同時，明年9月在台北國際航太暨國防工業展期間，也會首度舉辦台灣國際無人機暨無人載具展，將無人機獨立出來做展覽，並且舉辦無人機國際論壇，預計徵集70家業者，使用200個攤位。