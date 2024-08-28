緯創憑緯謙強攻AI雲端服務 知識管理AI助手獲「電子五哥」採用

代工大廠緯創（3231）旗下雲端平台大廠緯謙（WiAdvance）為了協助企業在 AI 潮流中把握變革機遇，特地攜手台灣微軟，召開「邁向智慧未來，生成式 AI 怎麼用？」研討會，吸引大批產業界人士到場參與，而緯謙總經理夏志豪、綜合性工業部總監吳浩志也親自到場，面對龐大的AI巨浪，緯謙也看好這個市場，並強調「緯謙不是在做AI，就是在為大家實現AI的路上」。

據悉，緯謙目前專注於提供基於公有雲平台與混合雲架構的應用解決方案，提供以Cloud、AI、Data為核心的一站式服務，協助企業布署雲端資源，提供專業的雲端搬遷、轉型策略、技術導入、整合支援和雲端託管，打造兼備靈活彈性與高度安全性的解決方案，為客戶量身打造適合各種企業特性的雲端服務，並且旗下自研產品「WiKMS企業知識管理AI助手」更是已獲「電子五哥大廠」採用。

緯謙認為，在這個廣泛運用雲計算的新時代，公有雲遍地開花，緯謙科技瞭解客戶未來的需求在於能配合企業營運成長、兼備靈活彈性與高度安全性的解決方案，因此緯謙科技致力於為客戶量身打造私有雲或混合雲解決方案。而此次緯謙為讓客戶們更加了解整個產業的現況，特地找來台灣微軟高管現身說法。並實際講解Azure OpenAI的產業實際案例，協助企業將AI整合到營運流程中。

Azure OpenAI在安全及合規的環境下提供強大的自然語言處理、語音辨識、視覺辨識等功能，進而大幅提升企業的創造力及商務價值，而緯謙傳承緯創致力於產品與服務創新的理念，以及跨領域的優秀表現，緯謙的專業服務團隊為客戶提供各種雲端解決方案，包含混合雲的災難備援服務建置、企業應用移轉雲端服務建置、雲端平台諮詢與管理服務、企業高效能行動生產力應用服務以及雲端帳務分析顧問服務等。

有關緯謙的「企業知識管理AI助手」，則能幫助客戶在安全環境中以AI提升工作生產力，運用AI技術，輕鬆、快速，找尋正確資訊。事實上，每一個企業皆有屬於自己的專業知識及產業規則，以往都是透過人工做資料彙整，當遇到問題需要查找時，卻無法即時查找出答案，這時就需要緯謙開發的「WiKMS」出馬，該系統可讓企業在安全無虞的環境下達成系統性的資料整理，並運用GenAI的核心技術價值「自然語言」，使企業使用者透過文字互動完成知識庫的搜尋，相當驚人。