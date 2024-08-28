Pure Storage加入超乙太網路聯盟 擁抱AI所需的次世代網路

擁有全球最先進資料儲存技術與服務的IT先驅Pure Storage®（NYSE: PSTG）宣布加入超乙太網路聯盟（Ultra Ethernet Consortium，UEC）。由Linux Foundation成立的超乙太網路聯盟，旨在打造完整、開放、易取得的乙太網路架構，以加速關鍵、資料密集的AI與HPC應用程式。

Pure Storage擁有領導性的資料儲存平台，能滿足企業最頂尖的AI計畫需求，接下來將進一步投入UEC技術標準的制定與整合，並打造及提供一個向前相容的平台，讓使用乙太網路的AI與HPC工作負載能擁有最佳的效能，以支援快速創新，同時加快產品上市。

企業在努力實現AI目標的同時，面臨了現有網路解決方案難以管理和擴充的挑戰，使得日益增加的AI工作負載無法獲得所需的彈性和效率。為了因應這些挑戰，UEC致力於提升乙太網路技術，提供一套可擴充、高效率的解決方案來支援AI創新。

憑藉著更低的整體擁有成本（TCO）、廣泛的互通性，以及經過驗證的穩定性，乙太網路被廣泛運用在資料中心，如今已成為全球許多最大型AI叢集的基礎。全新的超乙太網路標準，將使企業現有的AI及HPC投資發揮最大效益，同時還能部署效能密集的應用程式、驅動創新、提高生產力並提升營運效率。

Pure Storage企業市場總經理Maciej Kranz表示，Pure Storage一直致力於提供彈性、可靠、高效能的資料儲存技術與服務來簡化企業的資料體驗。加入UEC為Pure提供了可以和運算、網路及儲存領導廠商合作的機會，共同推動新的超乙太網路架構，以滿足先進AI與HPC工作負載的需求。

Arista Networks研發長Hugh Holbrook表示，UEC是推動乙太網路演進、加速創新，並樹立網路效能、可靠性與擴充性全新標竿的領頭羊。Arista身為指導委員會的一員，不僅大力支持UEC，同時也很高興能有Pure Storage的加入，為聯盟帶來深厚的資料儲存專業，並與業界的領導廠商合作推動乙太網路標準的發展，滿足企業對AI與HPC日益成長的需求。

Broadcom核心交換事業部資深副總裁暨總經理Ram Velaga 表示，憑藉著無可匹敵的效能及擴充性，乙太網路可說是AI領域的領導性網路技術。UEC集結業界領導廠商，形成強大的力量，共同推動次世代AI與HPC所需的乙太網路技術。由於資料的儲存與保護在一套完整的AI解決方案中扮演了必要角色，因此我們很高興Pure Storage加入聯盟，貢獻他們在這關鍵領域的寶貴專業知識。

英特爾美國OEM及策略夥伴副總裁暨總經理Dorin Vanderjack 表示，英特爾堅信開放式生態系的作法，且正與生態系夥伴及客戶合作，試圖將乙太網路導入高擴充性AI／HPC網路架構中。很高興看到長期合作夥伴Pure Storage加入UEC，並期待與他們繼續共同推出解決方案來加速AI的全面普及。