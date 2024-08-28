NVIDIA與合作夥伴推出NIM Agent Blueprints 讓企業打造自己的AI

輝達（NVIDIA）今日宣布推出經過預先訓練、可客製的AI工作流程目錄 NVIDIA Agent NIM Blueprints。數百萬企業開發人員將取得將一整套軟體，幫助他們建置和部署生成式 AI 應用的典型使用案例，例如虛擬客服人員、檢索增強生成和藥物探索虛擬篩選。

NIM Agent Blueprints 讓開發人員能夠快速開始建立使用一個或多個AI代理的AI應用。其中包括使用 NVIDIA NeMo、NVIDIA NIM 及合作夥伴微服務所建立的應用範例、參考程式碼、客製化參考文件，以及用於部署的 Helm 圖表。

企業可以使用自己的業務資料修改 NIM Agent Blueprints，並且在加速資料中心與雲端運行生成式 AI 應用。企業藉由 NIM Agent Blueprints可以根據使用者回饋的意見持續改進AI應用，創造出一個資料驅動的 AI 飛輪。

首批 NIM Agent Blueprints 現已開放使用，包括用於客服的數位人類工作流程、用於電腦輔助藥物探索的生成式虛擬篩選工作流程，以及可使用大量業務資料以獲得更準確回應的企業檢索增強生成（RAG）用多模PDF資料擷取工作流程。開發人員可以免費體驗與下載 NIM Agent Blueprints，還能搭配 NVIDIA AI Enterprise 軟體平台部署在生產環境。

NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳表示，「生成式AI正以光速發展。前沿模型的能力成指數級成長並持續推出新的應用。而企業 AI 的浪潮已經到來，透過NVIDIA AI Enterprise工具包，其中包括NeMo NIM微服務以及最新的NIM Agent Blueprints，我們廣大的夥伴生態系能幫助企業客製化開源模型，以建造專屬的AI應用，並無縫的在任何雲端、地端或邊緣部署。」

顧能（Gartner）報告指出，2025年時有80%的對話式產品將嵌入生成式AI，高於 2024 年的 20%。用於客服的數位人類的 NIM Agent Blueprints可協助企業快速準備好迎接這個即將來臨的改變，透過3D動畫虛擬人物化身介面創造出更生動的企業應用。