中嘉股權交易案將屆期 NCC：泓順尚未提報交易完成的資料

知情人士透露，蘋果今年秋季將首度推出印度製造的新款iPhone 16 Pro和Pro Max。鴻海（2317）已經開始在印度泰米爾納德邦的工廠訓練數千員工，和碩（4938）的印度部門與印度塔塔集團近期也可能開始生產Pro機型，這對蘋果和印度製造業而言，都是重大的里程碑。

2024-08-28 18:05