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中嘉股權交易案將屆期 NCC：泓順尚未提報交易完成的資料

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
NCC主秘黃文哲表示，交割期限在8月底，目前泓順尚未提報交易完成的資料。圖／聯合報系資料照片
NCC主秘黃文哲表示，交割期限在8月底，目前泓順尚未提報交易完成的資料。圖／聯合報系資料照片

三立電視大股東持有中嘉上層15%股權出售案，中嘉上層控股公司泓順投資近期向國家通訊傳播委員會（NCC）提交最終投資人名單及相關資料，NCC在8月21日決議以附款同意最終名單，8月底前須完成交易。NCC主秘黃文哲表示，交割期限在8月底，目前泓順尚未提報交易完成的資料。

目前釋出的15%中嘉上層股權，泓順投資提出九家法人股東名單，包含兩家公司法人以及代表七位自然人的投資公司，國巨（2327）董事長陳泰銘為最大個人股東。

雖然陳泰銘也是鏡電視大股東，不過黃文哲表示，陳泰銘未擔任鏡電視董事，因此買中嘉股權尚不違反規定。目前NCC委員會的標準趨於一致，包括中嘉上層每一層股東未來異動前需先經NCC同意，業者要按季申報揭露最終自然人之外，未來的買方也需符合2018年中嘉案附負擔條款相關規定，也就是受讓人「非經NCC核准，參與投資受讓人事業的關係企業或自然人股東不得直接或間接經營或控制新聞頻道」。

NCC 中嘉案 股東 陳泰銘

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