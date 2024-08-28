快訊

釀29輕重傷...嘉市虎爺會爆炸案 冷血炸彈客判無期徒刑

「周末與馬桶作伴」高雄某居酒屋爆食物中毒數十人中鏢 衛生局出手

錼創：Micro LED巨量移轉設備 除自用今年開始外賣

中央社／ 台北28日電

錼創科技-KY總經理林子暘今天表示，從第3代半導體氮化物技術起家，結合半導體技術做面板，除微發光二極體（Micro LED）晶片，去年投入Micro LED巨量移轉設備製造並已獲訂單，今年可望出貨。

台灣創投年會今天在台北舉行，林子暘受訪時表示，微發光二極體（Micro LED）製程的巨量移轉一直是關鍵技術，以往錼創都是把購買來的封裝測試機台設備改裝，做為生產Micro LED晶片時所需巨量移轉的機台設備；但後來完全自行組裝巨量移轉的設備，比原先買來再改裝的機台更好用，現階段這些機台也可成為商品，將出售給投入微發光二極體產業的廠商使用。

林子暘指出，錼創以生產微發光二極體晶片為主要業務，目前以電視面板使用晶片良率最佳，友達採用微發光二極體晶片製程顯示面板，再將面板出貨給電視組裝業者，組成電視。另外，友達也生產微發光二極體智慧手錶面板。

他預期，微發光二極體產業在2025至2028年才會有較大成長，現階段可以看到三星銷售大尺寸的微發光二極體電視，三星、樂金也在美國消費性電子展大秀採微發光二極體的透明顯示器；同時，微發光二極體也可應用在裸視3D。

他透露，曾有飯店業者在大廳放置採用有機發光二極體（OLED）面板的大型顯示器，但才短短兩年時間面板呈現的畫質即已顯老化，現已改換成產品壽命較長的微發光二極體（Micro LED）面板。

他強調，錼創除銷售微發光二極體晶片，也曾將整條生產線售予LED廠富采，面板廠友達光電則生產微發光二極體面板，三星再採用面板組裝成電視。

他強調，錼創對於自家微發光二極體技術都有做好安全維護，不擔心其他業者或客戶學習，因為一旦10幾20年後，這些技術就算被學去，錼創已經發展出新一代的技術。

換個角度來看，他認為，台灣組成微發光二極體產業國家隊，所生產的電視面板卻供應給韓國三星，且三星也是錼創股東，但因三星股權相對較低，不具備經營權控制能力；若三星將錼創、富采、友達台灣供應鏈生產的微發光二極顯示面板做為研究樣本，短時間內也應無法破解關鍵技術。錼創有信心在三星顯示器開發出微發光二極體量產技術時，錼創已進入更新一代領先的微發光二極體技術。

三星 二極體 半導體 電視面板

延伸閱讀

加國駐台北辦事處率16家矽光子等廠商 舉辦2024台加半導體共創論壇

台積電危險了？日媒拆解華為手機 曝大陸半導體技術僅落後3年

104人力銀行：2024年半導體產業 平均每月缺2.6萬人

美光81億買友達廠 在台衝AI…預計今年底完成交易

相關新聞

台灣大若不歸還超額頻譜 NCC未來恐持續罰怠金

台灣大哥大未依規定在6月30日前繳回超額頻譜，NCC（國家通訊傳播委員會）連三罰，加上怠金金額，累計開罰金額總計達960...

蘋果新機9月登場！外媒估出貨至少9千萬支 AI手機再躍焦點

蘋果2024秋季發表會將於9月10日登場，最受矚目者為具備AI功能的iPhone 16新機，保德信投信指出，市場認為本次...

打造無人機非紅供應鏈 業者：解鎖2關鍵技術就行

俄烏戰爭後，無人機在戰場的作用令人耳目一新，無人機的應用現在已成為世界各國發展及探索重點，台灣也將無人機列為國家重點產業...

緯創憑緯謙強攻AI雲端服務 知識管理AI助手獲「電子五哥」採用

代工大廠緯創（3231）旗下雲端平台大廠緯謙（WiAdvance）為了協助企業在 AI 潮流中把握變革機遇，特地攜手台灣...

英特爾、三星爭搶高孔徑EUV 先導入就一定有勝算嗎？

半導體製程正從奈米世代發展至1奈米以下埃米製程，1埃米是奈米的十分之一，隨著先進製程推進，台積電、三星、英特爾何時使用下世代EUV微影設備：高數值孔徑極紫外光（High-NA EUV），或取得後如何平衡生產與成本都是各界關注焦點，先導入是否一定有勝算？

蘋果iPhone 16 Pro系列首次印度製 區域製造下鴻海能強壓紅鏈？

知情人士透露，蘋果今年秋季將首度推出印度製造的新款iPhone 16 Pro和Pro Max。鴻海（2317）已經開始在印度泰米爾納德邦的工廠訓練數千員工，和碩（4938）的印度部門與印度塔塔集團近期也可能開始生產Pro機型，這對蘋果和印度製造業而言，都是重大的里程碑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。