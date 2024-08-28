錼創：Micro LED巨量移轉設備 除自用今年開始外賣

錼創科技-KY總經理林子暘今天表示，從第3代半導體氮化物技術起家，結合半導體技術做面板，除微發光二極體（Micro LED）晶片，去年投入Micro LED巨量移轉設備製造並已獲訂單，今年可望出貨。

台灣創投年會今天在台北舉行，林子暘受訪時表示，微發光二極體（Micro LED）製程的巨量移轉一直是關鍵技術，以往錼創都是把購買來的封裝測試機台設備改裝，做為生產Micro LED晶片時所需巨量移轉的機台設備；但後來完全自行組裝巨量移轉的設備，比原先買來再改裝的機台更好用，現階段這些機台也可成為商品，將出售給投入微發光二極體產業的廠商使用。

林子暘指出，錼創以生產微發光二極體晶片為主要業務，目前以電視面板使用晶片良率最佳，友達採用微發光二極體晶片製程顯示面板，再將面板出貨給電視組裝業者，組成電視。另外，友達也生產微發光二極體智慧手錶面板。

他預期，微發光二極體產業在2025至2028年才會有較大成長，現階段可以看到三星銷售大尺寸的微發光二極體電視，三星、樂金也在美國消費性電子展大秀採微發光二極體的透明顯示器；同時，微發光二極體也可應用在裸視3D。

他透露，曾有飯店業者在大廳放置採用有機發光二極體（OLED）面板的大型顯示器，但才短短兩年時間面板呈現的畫質即已顯老化，現已改換成產品壽命較長的微發光二極體（Micro LED）面板。

他強調，錼創除銷售微發光二極體晶片，也曾將整條生產線售予LED廠富采，面板廠友達光電則生產微發光二極體面板，三星再採用面板組裝成電視。

他強調，錼創對於自家微發光二極體技術都有做好安全維護，不擔心其他業者或客戶學習，因為一旦10幾20年後，這些技術就算被學去，錼創已經發展出新一代的技術。

換個角度來看，他認為，台灣組成微發光二極體產業國家隊，所生產的電視面板卻供應給韓國三星，且三星也是錼創股東，但因三星股權相對較低，不具備經營權控制能力；若三星將錼創、富采、友達台灣供應鏈生產的微發光二極顯示面板做為研究樣本，短時間內也應無法破解關鍵技術。錼創有信心在三星顯示器開發出微發光二極體量產技術時，錼創已進入更新一代領先的微發光二極體技術。