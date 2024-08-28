延續奧運熱！中華電 MOD、Hami Video將轉播巴黎帕運

2024巴黎奧運剛落幕，2024巴黎帕拉林匹克運動會即將登場，中華電信（2412）表示，MOD、Hami Video將自台灣時間8月29日起提供愛爾達體育1至4台、愛爾達帕運1至6台，共10個頻道，帶來75小時中文轉播、超過300小時原音直播服務，同時提供回看功能，無須擔心時差，重現台灣選手精彩表現。

中華電信指出，本屆帕運開幕典禮將於29日凌晨2點在法國香榭大道、協和廣場舉行，由四度叩關帕運殿堂的女子田徑標槍好手劉雅婷及曾獲杭州亞帕運桌球男單金牌陳柏諺共同擔任掌旗官，透過MOD、Hami Video共襄盛舉。

中華電信強調，長期深耕各大運動賽事轉播，並積極響應運動平權精神，巴黎奧運精彩落幕後，持續帶來身心障礙選手最高競技殿堂2024巴黎帕運轉播。本屆賽會以「Games wide open」為口號，中華隊由杭州亞帕運桌球金牌選手林姿妤、陳柏諺領銜，共13位選手代表出戰桌球、羽球、跆拳道、射箭、田徑、健力、柔道等七個項目，在夢想舞台拚搏屬於自己的榮耀時刻。

促進數位平權，中華電信表示，中華電信MOD、Hami Video作為體育賽事轉播首選平台，不僅肩負運動平權使命，也以實質行動促進數位平權及呼應巴黎奧運倡議ESG的精神。9月30日前，新申辦行動暖心方案的客戶及既有方案客戶可享Hami Video電視館三個月免費優惠；Hami Video服務與MOD機上盒皆通過ISO 14067碳足跡認證，並獲環境部審核通過取得碳足跡標籤，敬請鎖定MOD及Hami Video，一起為帕拉林匹克運動員精彩表現喝采！