加國駐台北辦事處率16家矽光子等廠商 舉辦2024台加半導體共創論壇
為促進加拿大與台灣共創半導體供應鏈商機，加拿大駐台北貿易辦事處今年率領16家矽光子、晶片通訊和次世代封裝相關業者，除了參訪SEMICON Taiwan外，也將於9月6日與全球半導體聯盟（GSA）舉辦「2024台加半導體共創論壇」。
加拿大駐台北貿易辦事處倪傑民代表指出，台灣是加拿大重要的科技創新和研發合作夥伴之一。加拿大的半導體產業可追溯到1960年代後期。加拿大一直以來都是全球光學、量子計算和AI領域的領導者，研發能量將成為北美半導體產業的重要參與者，而台灣擁有完善的全球供應鏈及將技術商業化的優勢，尤其在半導體產業。
加拿大的半導體生態系統擁有500多家在化合物半導體、微機電系統和次世代封裝等領域，從事微晶片研發和製造的本土及跨國公司，包括100多家的晶片設計公司、30多家應用研究實驗室，以及研發／原型設計中心等。加拿大和美國正在積極開發從魁北克省的Bromont到美國紐約州Albany的「北美晶片走廊」。
加拿大半導體參訪團廠商包括新創業者Blumind，目前正在開發其第一款商業產品，計劃於2024年量產，還有InPho是一家光子IC公司，將光子學和電子器件集成到單個晶片上，以彌合當今矽基架構的差距。另外還有CEMWorks、Procero、RANOVUS、Solace、StarIC、Stathera、CMC等。
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