台積電楠梓新廠說明會 允嚴加管理空污、履行環保

台積電今天舉行「原中油公司高雄煉油廠土地新建半導體廠計畫」環境影響說明書施工前公開說明會，各區里長在會中提出民眾權益訴求，台積電承諾會對空污等嚴加管理，並履行環境保護對策。

台積電進駐楠梓產業園區設廠，今天舉行「原中油公司高雄煉油廠土地新建半導體廠計畫」環境影響說明書施工前公開說明會，民進黨立委林岱樺等人出席。

各區里長在會中提出鄰近區域民眾權益相關訴求，包含排水、水污染防治、廠區光照等。台積電則承諾對於空污及放流水排放限值會嚴加管理，並履行空污抵換、溫室氣體減量、再生能源使用、植栽種植等相關環境保護對策。

此外，台積電未來也擬透過相關配套措施，持續進行環境監測與居民溝通等工作，目標在高雄打造永續經營的半導體生產基地。

林岱樺會後發布新聞稿表示，內政部應加速社會住宅興建，尤其在楠梓清豐安居社宅、左營永清安居社宅與台積電高雄園區之間，妥善規劃接駁公車，讓南漂人才在高雄安心就業。

林岱樺指出，因應半導體S廊帶發展，政府應制定完善的科技新移民安居計畫，協助來自各地的科技人才快速適應。在教育方面，呼籲教育部與市府加快實驗中學的設置進度，同步提升周邊國中小的雙語教學品質。

針對台積電員工子女入學問題，高雄市教育局於今年初步提出多元入學配套方案，包括擴大現有學校容量、高科實中招生計畫，及鼓勵私人興學與外僑學校招生等措施，以滿足未來台積電園區員工子女的教育需求。