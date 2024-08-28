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NCC確定不再續行調解 台灣大不繳回頻譜將持續罰怠金

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
NCC表示，下次行政法院開調解庭的時候，將明確表示不再調解，與台灣大將持續訴訟。本報資料照片
NCC表示，下次行政法院開調解庭的時候，將明確表示不再調解，與台灣大將持續訴訟。本報資料照片

國家通訊傳播委員會（NCC）持續針對台灣大哥大（3045）違規使用超頻的頻寬處以罰鍰，近期剛第三次處分，再罰300萬元。NCC表示，下次行政法院開調解庭的時候，將明確表示不再調解，與台灣大將持續訴訟。也就是台灣大針對去年交易案的附負擔認為有悖行政程序，提出行政救濟。

NCC主秘黃文哲表示，依照相關法規，是以台灣大未按照其網路設置計畫，使用10MHz（上下行x2）頻寬，應依照規定縮減為5MHz。如果台灣大關閉超額頻寬的基地台、停止使用，就不會繼續處罰，NCC相關單位本周仍將檢視台灣大基地台是否在超額頻寬上持續發射電波。

NCC表示，主要是審查台灣大是否停止在超額頻寬上使用基地台，繳回超額頻寬是數位部管理的項目，不在NCC管轄範圍內，但未依法繳回頻寬，也表示台灣大哥大沒有履行NCC通過合併案的附加負擔，依照行政程序法仍會持續處以怠金30萬元，連續處罰到改正為止。

NCC 台灣大哥大

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