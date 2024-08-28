行動上網逐年普及 2023年國民上網率達87%

數位發展部今天表示，目前正在進行今年度全國數位近用調查，了解台灣民眾數位運用狀況。2023年調查顯示，國民上網率約87%，家戶連網率達90%，隨著行動上網普及後，個人上網率與家戶連網率差距逐步縮小到3至4個百分點。

數發部今天發布新聞稿，全國數位近用調查涵蓋全國22個行政區12歲以上民眾，透過電話訪問方式，針對「ICT近用、使用與素養」等12項領域共70項指標進行調查，了解台灣民眾的數位運用狀況，調查結果將公布在數發部網站。

數發部指出，政府自2002年開始定期進行數位近用調查，通過科學方法評估台灣的數位轉型進度。2023年調查結果顯示，台灣國民上網率約87%，家戶連網率達90%；在數位生活滿意度方面，滿分10分情況下，民眾平均給予7.1分，顯示數位科技對生活品質的影響，多數民眾感受正面。

根據2020、2022與2023年的數位發展調查報告，台灣12歲以上曾上網民眾占比由2006年64.4%上升到2020年的86.6%後，近2年已突破87%，個人上網率介於87.2%到87.5%，16年來成長近23個百分點。

對照調查中個人上網率與家戶連網率可發現，2014年以前，個人上網率始終較家戶連網率低9至11個百分點，顯示家戶雖可連網，卻未必每個人都具備上網能力。不過，這個現象隨著行動上網普及後已大幅改善，個人上網率及家戶連網率數據差距縮小到3至4個百分點。

數發部指出，為更全面了解台灣數位服務使用情況，今年新增數位政府服務普及度調查，評估民眾對政府數位服務的滿意度和使用情況，同時也進行身心障礙者數位近用現況與需求調查及網路沉迷研究調查，了解不同群體需求。

數發部強調，透過數位近用調查，數發部將深入了解各群體在數位應用上的現況和需求，並衡量台灣在國際數位轉型進程中的位置。