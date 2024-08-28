國際移工友善！宏正獲新北市友善移工企業

勞動力短缺，外籍移工成為企業不可或缺的勞動力之一。全球資訊（IT）暨專業影音（Professional AV）設備連接管理方案與智慧製造及物聯網方案領廠商宏正自動科技（6277） 以優於法令的移工友善措施，保障移工擁有良好的工作環境，榮獲113年新北市政府友善移工企業殊榮，成為新北市僅有的三家獲獎企業之一。

宏正董事長陳尚仲認為，照顧人才、發展人才、留住人才，是企業永續經營的關鍵。近期宏正更以台灣首創育嬰職代津貼每月1萬元，獲天下永續人才評審團選為最具創意，更五度拿下亞洲資深人力資源專業雜誌刊物（HR Asia）「亞洲最佳企業雇主獎」。

宏正表示，承諾打造一個充滿溫度的職場環境，讓員工對職場產生歸屬感，給予員工滿滿的幸福感，透過全面的安家生養政策，作為員工在工作與家庭上的強力後盾。未來將持續創造幸福、多元及安全的工作環境，帶領員工在這個充滿挑戰的市場競爭中共同成長。

此外，宏正表示，高度重視外籍勞工的權益，通過平等的福利制度，如生育補助、產檢假、生日假、紅色舒適假（生理假）及健康檢查，並提供伙食費補助，讓移工在語言障礙和文化差異的環境下，仍能享有多元化的福利政策與優質的工作環境。

在職涯發展方面，宏正表示，為移工提供在職教育訓練，鼓勵他們持續自我成長，並在工作上展現更佳的表現。此外，宏正也貼心考慮到許多外籍移工無法在過年期間返鄉與家人團聚的遺憾，特別在去年聖誕節期間，為所有外籍移工舉辦了一場「聖誕無國界—外籍聖誕派對」，希望藉此讓他們身在異鄉也能感受到節日的溫馨氛圍，並進一步提升移工對企業的向心力和生產力。

陳尚仲表示，「感謝新北市政府對宏正移工友善措施成果的肯定，使我們成為新北市唯三獲獎企業之一。宏正一向重視公司員工的多元發展與友善職場，對所有員工均提供平等的福利政策與友善措施，並持續加強對公司移工的照顧及福利，希望讓離鄉背井的移工們也能得到完善的照顧，進一步增進勞雇之間的互信與互賴，創造勞資雙贏的局面」。

目前新北市共有9萬多名移工，其中約6成為產業類移工，是許多企業不可或缺的工作夥伴。為了鼓勵雇主提供優於法規的移工友善措施，新北市政府勞工局自111年起推動「表揚企業友善移工措施計畫」，旨在鼓勵企業重視移工的工作權益與安全，並持續肯定移工的貢獻。此舉不僅助力臺灣經濟發展，亦期望將新北市打造成一個尊重多元文化、友善包容的城市，並號召更多企業共襄盛舉。