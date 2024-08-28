《Neva》重裝出擊 搶攻各大遊戲平台商機
世界知名的獨立遊戲發行商 Devolver Digital 再度聯合總是能牽動人心的開發團隊 Nomada Studio，繼以美術擄獲一眾好評的《Gris》之後，終於將在台灣時間 10/16 推出全新力作《Neva》，上架於 PC、Nintendo Switch、PS5、Xbox Series S X 等平台。
正如《Gris》以極上的美術站上獨立遊戲之巔，Nomada Studio 在《Neva》的發揮同樣優秀。玩家們能夠在《Neva》中體驗到透過精心設計而躍然眼前的絕美世界、細緻而優秀的動畫內容，以及使《Gris》能夠撩動心弦的優秀音樂人 Berlinist 再度出馬編寫的原創配樂。但和《Gris》所不一樣的是，《Neva》強調了光影的層級、琢磨了動作的打擊感，力求讓玩家們透過劍擊和側踢時能真切感受到對抗大批敵軍的臨場感。
再一次為絕美而讚嘆屏息，開始全新的冒險。《Neva》將在台灣時間 10/16 於 PC、Nintendo Switch、PS5、Xbox Series S X 等平台推出。
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