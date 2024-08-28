訊連旗下玩美移動推 HD 高解析肌膚檢測 導入高精準度 AI 分析引擎
訊連（5203）旗下玩美移動28日宣布推出全新升級「HD高解析AI智慧肌膚檢測方案」，專為專業保養品牌、醫美診所與皮膚科專業人員設計，透過較以往高出兩倍解析度的圖像資料庫進行AI模型訓練，顯著提升檢測效果與精確度。
玩美移動HD高解析AI智慧肌膚檢測技術具備兩倍精準度的AI分析引擎，結合獨特的臉部偵測技術，不受膚質與膚色限制，能即時準確地分析消費者整個臉部的膚況細節，包括皺紋、毛孔、斑點、粉刺與黑眼圈等多達14種肌膚問題。
玩美移動指出，此次升級版本更針對愛美人士最在意的皺紋及毛孔問題，進一步詳細分析並提供分區檢測報告，幫助保養品牌、美容師和皮膚科醫師根據識別出的個別狀況，提供專業級的細緻保養建議。
考量保養、醫美與皮膚科專業人士的便利性需求，HD高解析AI智慧肌膚檢測方案提供多樣化的技術服務模式，包含網頁軟體開發套件（SDK）、應用程式SDK等，可輕鬆與品牌現有網站或平台整合。此外，該方案透過擴增實境（AR）方式，即時在用戶圖像上標示出檢測到的皮膚問題，操作介面直觀而簡便，幫助專業保養品牌、醫美與皮膚科診所打造視覺化、互動式的肌膚檢測體驗。
玩美移動創辦人暨執行長張華禎表示，深知每位消費者對美麗的追求都是獨特且高標準的。全新升級的HD高解析AI智慧肌膚檢測方案，以AI科技為美容護膚產業提供強大的技術支持、注入創新動能，透過精準的肌膚分析，幫助品牌建構更專業的個人化服務。
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