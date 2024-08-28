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《黑神話：悟空》旋風引爆換機潮 燦坤電競筆電5折起搶遊戲商機

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導

近期中國大陸首款3A級遊戲大作《黑神話：悟空》爆紅，全球狂銷逾千萬套，「那隻猴子」一舉成為遊戲界最火爆的新星，此款遊戲大量使用3D環景操作模式及光追技術，以4K畫質呈現精美絕倫的遊戲畫面，對於電腦硬體要求甚高，需配置高階顯示卡才能實現最流暢的遊戲體驗，帶動高階顯示卡需求激增。

燦坤28日表示，8月份顯示卡銷售表現相比去年同期達雙位數成長，新遊戲上線熱潮引發電腦設備更新、升級的新一波商機，不少玩家為了搶玩這款遊戲去升級電腦硬體，由《黑神話：悟空》帶起的遊戲旋風有望讓高階筆電及PC相關資通訊商品迎來銷售高峰。

神話 顯示卡

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