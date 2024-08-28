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第二屆台灣太空盛會 TASTI 11/30高雄登場 即起開放報名

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

為促進台灣太空科技與產業發展，國科會責成國家太空中心（TASA）整合重要產官學研組織，每年舉辦台灣太空國際年會。今年是第二屆，將於今年11月30日起，於高雄展覽館舉辦一連5天的台灣太空國際年會（Taiwan International Assembly of Space Science, Technology, and Industry, TASTI）。

太空中心指出，年會包含國際研討會、產業博覽會、產業論壇、新創論壇、學術論文展示及立方衛星競賽、太空微課程等，更邀請曾任NASA艾姆斯研究中心（ARC）主任的 Simon Pete Worden，以及日本籍太空人若田光一擔任Keynote Speech講者，預計吸引2000人與會。TASTI 2024即日起開放報名。

全球太空領域科技與產業蓬勃發展，台灣也善用科技強項積極展開部署，為鏈結台灣產學界量能，2023年TASA首度結合太空相關會議主辦TASTI，吸引來自超過15個不同國家的與會者，發表200篇學術研討成果，成功打造一站式整合平台，藉以凝聚台灣太空能量。

2024年第二屆TASTI盛會，由TASA邀請國際太空聯盟（IAF）、高雄市政府、工業技術研究院（ITRI）、台灣太空產業發展協會（TSIDA）、台灣低軌衛星產業聯誼會（TLEOSIA）、財團法人資訊工業策進會等重要產官學研界組織共同舉辦。結合「國際衛星星系與編隊飛行研討會（IWSCFF）」、 「國際太空探索研討會iCASE」、由台灣太空聯盟（TSU）號召辦理的「衛星科學工作坊（SSW）」，及台灣立方衛星國際任務創意大賽（TIMICC）；同時間場地更有國際光電工程學會（SPIE）主辦的「亞太遙測國際研討會（APRS）」，打造一站式的太空盛會。

依主辦單位規劃，今年TASTI論壇與研討會的主題豐富多元，以近年討論度最高的衛星通訊為主軸，搭配空間資訊、人工智慧、太空新創、太空安全、太空環境、雷射光通訊、月球探索、太空機構治理、太空政策法制、太空輻射、太空永續發展、立方衛星產業等，展現台灣在光學影像、遙測及空間、氣象資訊、衛星星系相關領域研究和應用的實力與成果，藉以提昇國際能見度與學術地位。

乘著太空產業的蓬勃發展浪潮，台灣在國際太空產業中扮演著關鍵角色。TASA指出，此次TASTI將匯集來自台灣和國際太空發展領域的機構、企業、科學、技術研究單位等精英人士，預計參與人數將達2000人參與。主辦單位也積極邀請國際太空領域的知名公司和重要人士參與，包含新太空教父、曾任NASA艾姆斯研究中心(ARC)主任的 Simon Pete Worden，以及日本籍太空人若田光一都將擔任Keynote Speech講者。

年會期間也將舉辦「TASTI 2024 EXPO（2024台灣太空國際年會暨太空產業博覽會）」 ，預計共有35家廠商53個展覽攤位，其中TASA也規劃展出包含福衛八號、複合式衛星通訊行動基站、光學酬載產業深耕計畫成果等精彩展品。為了讓民眾進一步認識台灣的太空產業，12月1日為產業攤位的Public Day，將免費開放參觀。

TASTI 2024將於今年11月30日至12月4日於高雄展覽館登場，即日起開放活動網站線上報名。TASA期盼打造推動台灣太空發展的重要平台，並在亞洲區域成為具重要地位的太空領域盛事。

TASTI 2024 由中華電信股份有限公司冠名贊助，Northrop Grumman獨家贊助晚宴。年會贊助企業迄今包含宜特科技股份有限公司、陽翼先進科技有限公司、長榮航太科技股份有限公司、莘茂複合材料股份有限公司、台翔航太工業股份有限公司、互宇向量股份有限公司贊助。

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