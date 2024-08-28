輝達數據中心業務最強+三台廠助攻 瑞銀：目標價150美元
輝達（NVIDIA）將於美國時間28日收盤後發布第2季財報，市場對此抱持樂觀態度。外資瑞銀證券表示，NVIDIA數據中心（Data center）業務預計將成營收主力，且三大台廠包括台積電、京元電子、廣達助攻，目標價仍維持在150美元。
根據瑞銀證券分析師預期，NVIDIA數據中心業務將成為本季度業績的主要推動力，預計收入將達260億美元，高於市場預期的250億美元。
另外，根據多項指標顯示，市場對NVIDIA數據中心業務看漲，四大主因在於：第一，美超微（SMCI）因Hopper需求強勁而交出亮眼成績；台積電在高效能運算（HPC）領域實現強勁的季增長；京元電子在數據部門表現出色，預計該部門季增將達50%；廣達也在AI伺服器領域的業績也非常強勁。
展望後市，瑞銀指出，NVIDIA預計Hopper/H200的需求將持續表現強勁，有望推動2024年第3季營收達310億至320億美元之間，數據中心收入預計將達到280億美元。
雖然該預測與市場預期的315億美元相近，表面上看似平淡無奇，但市場對NVIDIA下一代Blackwell產品的評論將是投資人的關注重點，儘管營收增長可能略有推遲，但整體來看，NVIDIA的業績仍保持強勁增長態勢，尤其是在數據中心業務領域，在未來幾個季度的動力仍然充足。
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