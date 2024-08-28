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《黑神話：悟空》爆紅一週破25萬聲量 帶動這些台廠受惠

DailyView網路溫度計／ 網路溫度計 DailyView
黑神話悟空是大陸第一個3A遊戲。（遊戲截圖）
黑神話悟空是大陸第一個3A遊戲。（遊戲截圖）

中國3A遊戲大作《黑神話：悟空》自20日上市以來，僅3天就在全球狂銷1000萬套以上，預估銷售額達128億元新台幣。而該遊戲因畫面華麗流暢，且支援光追技術，對PC顯示卡要求高，順勢帶動高階顯示卡需求激增，有PTT網友表示，為了玩黑悟空得買售價5萬元以上的電腦，台灣相關產業鍊因此受惠，顯示卡族群26日股價開高走高，包含板卡廠微星、技嘉、華碩漲幅都在4至9%，顯示卡風扇大廠動力-KY也漲停鎖死，《黑神話：悟空》概念股成為台股盤面焦點。

台灣遊戲業陷入斷層「3缺」　知名線上遊戲剩明星三缺一

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/8/20～2024/8/26）期間統計調查，近一週「黑悟空」聲量趨勢變化，近一週累積25萬多筆聲量，聲量最高點出現在8月23日，館長狂讚《黑悟空》，大酸台灣「除了台積電沒別的可吹」。有網友表示，「不得不說，真的是很好玩」、「台積電可以左右世界各國經濟，黑悟空可以嗎？」此外，另一個聲量高點出現在8月26日，由於《黑悟空》上市爆紅，台灣不少人開始反思台灣遊戲業現況，近8年台灣沒有一家線上遊戲公司在台股掛牌，整個產業更因缺政策、缺人才、缺文化的「3缺」，只能朝博弈遊戲發展，大家熟悉的線上遊戲只剩明星三缺一。

黑悟空未在台灣PSN上架　數發部：無關政治

《黑神話：悟空》並未在台灣Playstation Store（PSN）上架，有人質疑是政治因素影響，對此，數位發展部表示，此事無關政治，純粹是程序問題，送件後若資料完整，1個月內就可上市。遊戲商遊戲科學曾表示，不會針對台灣推出繁體中文版的PS5實體光碟，也不會上架台灣PSN，台灣玩家想要遊玩黑悟空的話，只能連線香港PSN購買，或在電腦上用Steam購買遊玩。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年08月20日至2024年08月26日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『黑悟空』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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