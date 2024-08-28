調查：今年第2季半導體月均徵才2.6萬 中南部占比3成

AI浪潮推升半導體業徵才力道，104人力銀行表示，2024年第2季平均每月徵才2.6萬人，年增8%，今年第2季平均每月求職人數也比去年同期成長18%。此外，隨著台積電等大廠加碼投資中南部，中南部半導體業工作占比升至3成。

104人力銀行回溯過去9年半共計2279家半導體廠商、刊登123.4萬筆職缺發現，最缺工發生在2022年第2季，平均每月徵才3.8萬人；2023年第4季開始，因晶片庫存去化壓力減輕，AI熱潮帶動半導體業活絡，企業徵才力道回升，截至今年8月缺才2.7萬人。

人力銀行表示，2024年第2季平均每月徵才2.6萬人，比去年同期增加8%，已走出2023年第4季徵才的相對低點。

在求職者方面，人力銀行表示，今年第2季平均每月想投入半導體求職者人數比去年同期成長18%，平均每名求職者可獲得2.1個工作，高於整體求職市場的1.8個，顯示半導體產業的缺工壓力高於整體求職市場。

依地區觀察，人力銀行表示，包括台積電在內，近年科技大廠陸續往中南部設廠，帶動半導體產業在中南部的徵才需求。數據顯示，半導體產業今年第2季平均每月徵才2.6萬人當中，北部有1.8萬人、占67.8%，中部有3600人、占13.9%、南部有4200人、占16.3%，合計中南部占比已升至3成。

若依產業鏈區分，人力銀行表示，中游人才缺口1.1萬人最多、占38%，下游1萬人、占34%，上游8000人、占26%。

觀察主要徵才職務，人力銀行表示，56.5%為工程職、43.5%非工程職，若相比去年同期，工程職降、非工程職增，又以作業員、包裝員平均每月人才缺口1705人最多，數位IC設計工程師1623人排行第2、半導體工程師1322人居第3。

人力銀行表示，徵才職務反映半導體重啟晶片產能需求，期盼更多生產操作人力投入。非理工職務當中，國內業務人員徵才人數940人排名第6，顯示非理工科系背景人才，若能補強半導體產業知識及銷售職能，也有機會切入半導體產業。