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輝達財報在即、市場擔憂 Blackwell 延遲 美銀：第2季不影響

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

隨著輝達（NVIDIA）將於美國時間28日盤後公布2024年第2季財報，市場對於下一代Blackwell GPU可能延遲的消息引發關注。不過，外資美銀證券指出，延遲情況不會對NVIDIA短期業績產生重大影響，長期需求依然強勁，投資人無需過度擔憂。

儘管先前各大媒體報導稱Blackwell GPU可能延遲，美銀分析師指出，首先Blackwell GPU不在第2季的業績預測範圍內，且NVIDIA通常會對第2季和第3季提供指引，但對第4季可能不做預測。

其次，在近期美國丹佛舉行的第50屆SIGGRAPH電腦繪圖大會上，NVIDIA也並未提及任何延遲；第三，主要的雲服務客戶在最新的財報電話會議中也未提及延遲，且主要供應商台積電也沒有相關消息。

若在Blackwell延遲影響方面，美銀證券分析，第2季（2024年7月）基本上沒影響，預計NVIDIA營收將與市場預期的286億美元持平或略高，主要受惠於Hopper的強勁表現。

第3季（2024年10月）則影響有限，雖然預計營收將達300億美元，略低於市場預期的315億美元，但Blackwell的出貨量在第3季中較少（預計僅貢獻5億美元），則可透過Hopper或其他產品（如遊戲相關或專業視覺產品等）出貨量來彌補。

至於第4季（2025年1月），NVIDIA可能不會對第4季進行具體指引，但可能會暗示營收是否會季增或是否會受到Blackwell的影響。另外，今年第4季與明年第1季可能最容易受到Blackwell延遲的影響，預計市場會在財報後調整預測。

另外，NVIDIA目前可通過延長現有Hopper GPU並推出較為簡單的Blackwell版本作為過渡，以應對任何可能的延遲。長期而言，NVIDIA前景依舊樂觀，以Meta為例，其下一代Llama 4大語言模型的計算需求預計將比Llama 3.1增加10倍，代表未來對AI加速器的需求將持續強勁。

GPU NVIDIA

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