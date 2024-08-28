比薪水進駐亞灣新創大南方參展 發表全新改版 APP
薪資查詢平台《比薪水》參展「2024 Meet Greater South 亞灣新創大南方」，展出全新改版的 App 及擴充功能「求職避雷針」，讓求職者查詢公司評價的管道更多元、更便利。
全新功能首亮相，吸引許多參觀者駐足體驗，其中不乏準備轉職、求職者，也有平台既有的使用者，想進一步了解最新推出的功能。
《比薪水》指出，這次參展是首度與使用者線下互動、傾聽真實心聲，發現求職者的觀念與以往大不相同。尤其年輕一代的民眾，在試用平台時，比起留意公司的平均薪資，更在乎員工的上班心情，而瀏覽完自身所在產業的資訊後，也對資料庫呈現的數據引發共鳴，向團隊大吐苦水。
《比薪水》還提到，展覽期間，團隊也與許多企業交流，發覺企業已意識到「雇主品牌」的重要性，不再抗拒員工批評，而是正視問題、加以改善。每當雇主停在展位暢聊理念，往往就是數十分鐘。
像是傳統產業面臨數位轉型，必須擴大招募工程師，但人事成本控制不易，難以制定薪資策略，因此回饋最為積極。例如物流倉儲業的雇主，一方面想使用《比薪水》掌握市場行情，開出有競爭力的薪資；另一方面，也點出台灣產業嚴重失衡，期望平台提供更多產業分析，為傳統產業的困境發聲。
此外，也積極與新創生態圈交流，開啟未來企業合作的可能。經營者提出最貼近產業的具體需求，得以深化服務價值，攜手打造更健全的產業生態系。
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