林柏實投資實聯精密 將在矽基產業大道上翱翔

台玻集團總裁林伯實分享考量半導體關鍵材料過去一直掌握在國外大廠手中，本土化是鞏固台灣在半導體競爭力最重要的步驟，十四年前他在全球重要生產地區繞了一圈，決定要投入「矽基氣體產業」並且創立一條龍生產矽基產品的實聯精密化學（實聯精化）。

實聯精化是林伯實私人投資，也是主要的大股東，這家公司股東陣容堅強，包含國內幾家重要上市公司，實聯精密化學目前資本額約26億元，是國內唯一一條龍矽基氣體供應大廠，已切入半導體、太陽能板及面板先進製程材料供應鏈，其中，高值化產品矽乙烷（Disilane）預計明年開始會有大幅度的成長，正要在矽基產業的大道上翱翔。

為了強化經營體質，林伯實也為實聯精化特聘劍橋大學梁基彥博士擔任總經理。梁基彥曾經是英國國家實驗室的資深研究員，並在日商擔任研發副總，他在半導體元件與製程方面有深厚的知識和實踐經驗，並擁有豐富的國際化管理經驗，一起攜手與其他核心成員共同努力推動實聯精化更上層樓。

林伯實認為，企業家要勇於扮演產業先趨的角色，半導體的設備及材料都必須本土化，材料的部份矽基氣體更是發展半導體韌性製程重要關鍵，這個產業的進入門檻相當高，實聯精化歷經十多年的努力，矽甲烷（Silane）已被各大半導體大廠沿用多年。

然而，現今市場上的矽甲烷（Silane）大多仍依賴進口，而矽甲烷（Silane）則是製造矽乙烷（Disilane）和矽丙烷（Trisilane）的重要原料。實聯精化率先實現矽甲烷（Silane）的在地化生產，並以自產的矽甲烷（Silane）作為矽乙烷和矽丙烷的原料，徹底落實供應鏈的在地化。今年實聯精密化學研發的矽乙烷（Disilane）、一氯矽烷（Monochlorosilane）被半導體產業相關廠商採用，這將有助於明年的營運成長，也證實他當初的抉擇跟堅持是對的。

實聯精化是全球少數能夠由原物料冶金級矽粉末開始生產經過三氯矽烷（TCS）、二氯矽烷（DCS）、一氯矽烷（MCS）、矽甲烷（Silane）並最終產出矽乙烷（Disilane）的一條龍生產化工產線。

林伯實進一步分析，隨著地緣政治問題不斷受到重視，韌性供應鏈逐漸成為顯學，而在美中貿易競爭的政治趨勢下，本土化政策成為鞏固韌性供應鏈的關鍵因素，以高價值的矽乙烷（Disilane）為例，相較於國內其他競爭廠商，其原料矽甲烷（Silane）多來自於中國，地緣政治影響大，有供應鏈中斷的危機。實聯可以自給自足提供客戶穩定的貨源。也不容易在中美競爭跟地緣政治下受到影響。

人工智慧（AI）的全球趨勢正驅動著半導體產業的快速發展。先進的AI應用需要更高效、更強大的晶片來支撐其運算需求。矽乙烷（Disilane）在製造這些先進晶片中扮演著關鍵角色，能夠製造更加平坦的基板，同時也可以增加晶片沉積的速率。矽乙烷作為高純度的矽基材料，是製造高效能半導體材料的重要原料，能夠支持AI技術的發展。因此，矽乙烷的供應對於支持全球AI及相關技術的持續進步至關重要。