唯晶科技3A 遊戲將用 AI！陳俊聖：擔心被打 不如先動手

3A遊戲「黑神話：悟空」熱銷帶動電競硬體需求，宏碁（2353）董事長陳俊聖指出，集團與其他電競品牌不同之處，在於還有孫公司Winking Studios（唯晶科技）從事3A遊戲開發，唯晶是遊戲美術外包工作室及專業遊戲開發商，這些3A遊戲大作背後，前25強發行商中有21家跟唯晶合作，所以他們推出任何3A遊戲對宏碁都是好消息。

但從去年起，因大量用AI繪圖，外媒報導中國近3分之1獨立遊戲工作室裁員，網易跟騰訊遊戲部門用AI生成玩家角色外觀造型，原神開發商米哈游（也是唯晶科技客戶）也宣布探索AI生成聲音可能性，甚至在聲優生病時用AI配音。唯晶科技專注遊戲美術外包業務，是否擔心長期會被生成式AI取代？

陳俊聖表示，「生成式AI會是工作中的一個工具，如果你擁抱它，把它變成競爭力優勢，就不是負面的充值。」生成式AI衝擊遊戲設計產業，台灣遊戲業者透露，以往一年推一款遊戲，現在產能1年可做3款，不這樣做就會落後競爭對手。

「其實生成式AI目前還沒有辦法生成電腦遊戲中的場景，頂多可以做花花草草或樹木，不要動的那種，生成式AI可以融入設計中，但沒辦法做到3D，遊戲中不只要能3D渲染（Rendervation）還要能連續動作。」

儘管目前市面上沒有一款遊戲是AI生成的，但AI生成影片已經問世，陳俊聖說「我覺得早晚會發生，問題是誰帶領它發生，與其讓別人從側面來攻擊，我不如自己先做。」陳俊聖指出，下週就會宣布一些訊息，意指宏碁遊戲將領頭積極宣布運用生成式AI融入設計工作中，充當輔助工具，處理一些重複性高的工作，這樣唯晶就會做得比較快比較好。

相對中國遊戲產業已出現AI搶工作的現象，宏碁是否已經看到相關衝擊？陳俊聖指出，目前3A遊戲客戶還沒有看到用生成式AI工具，或許是客戶太忙，忙於創作IP製作場景。

生成式AI在影像方面的著作權侵犯問題嚴重，是否擔心唯晶的設計風格被盜？陳俊聖表示，這也是重要的課題，「沒有怎麼辦，就是要維持對IP protection。尤其是訓練模型時，不要被外界資料污染，應建立自己的專家模型。」

在幫客戶設計無數作品後，是否擔心客戶拿這些成品訓練模型，減少倚賴唯晶的程度？陳俊聖舉台積電（2330）為例：他接一個客戶跟接一百個客戶，他的實力會不會變？接一百個客戶會不會變得比較厲害？一定是會的。意指唯晶技術會不斷提升，不擔心客戶用舊作訓練AI。

陳俊聖指出，在不侵犯客戶智慧財產權的情形下，從客戶端學習，這是一定會的，唯晶當然要從服務客戶過程中跑得快，現在宏碁遊戲已經是亞洲第一而全球第三的遊戲美術供應商。

唯晶科技目前在新加坡證交所凱利板上市，該公司也已向倫敦交易所（LSE）申請針對中小型新創公司而設立的AIM板掛牌，陳俊聖表示，「我們在新加坡有點寂寞」，因為新加坡交易所只有一家這類型公司，去倫敦申請是要接觸當地客戶，並取得併購契機，目前倫敦上市時間還未明，若順利掛牌將是集團第一家兩地雙重掛牌公司。

陳俊聖多次強調，以3A遊戲設計外包公司而言，必須靠不斷併購擴張經濟規模，全球有許多中小型同類型美術工作室為潛在標的，他舉業界龍頭Keywords Studios為例，該公司總部在德國，也在倫敦掛牌，已經併購超過200多家公司，而唯晶科技才買了4～5家，都是在新加坡掛牌後，畢竟私人企業比較不好談併購，「在新加坡的公司要買歐美標的也比較難。」

唯晶在2022年底引進宏碁遊戲策略投資後，一路積極併購，對宏碁集團而言，若子公司掛牌，孫公司也掛牌，則將從金虎晉升為猛虎，宏碁遊戲就是宏碁集團猛虎成員。

中國大陸3A遊戲「黑神話：悟空」熱銷，陳俊聖指出，該遊戲賣座代表對岸的自信心與抱負，目前訂閱玩家80%多都是中國大陸的訂閱者，其實3A遊戲是一波又一波，前一陣子是日本遊戲「鐵拳」熱銷，每一個3A遊戲都是電競硬體廠商的機會。