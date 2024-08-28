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以色列新創公司前銳科技進駐竹科 明年推出 ASIC 保護資料安全

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
Chain Reaction （前銳科技）團隊出席竹科管理局記者會，該公司業務暨營運長呂學怡（右三）和副總經理陳柏達（號三）與科管局局長陳宗權（圖中）合影。記者李珣瑛／攝影
Chain Reaction （前銳科技）團隊出席竹科管理局記者會，該公司業務暨營運長呂學怡（右三）和副總經理陳柏達（號三）與科管局局長陳宗權（圖中）合影。記者李珣瑛／攝影

以色列新創公司前銳科技副總經理陳柏達27日表示，前銳採取以色列研發、台灣製造、美國銷售的策略，將採用台積電（2330）3奈米製程技術，與客戶打造特殊應用晶片（ASIC），協助雲端服務供應商保護資料安全，預計2025年底完成設計定案。

前銳科技今天出席竹科管理局記者會，說明Chain Reaction （前銳科技） 掌握突破性全同態加密晶片設計 ，將加速實現隱私強化技術的未來。

前銳科技是一家高效能運算半導體晶片設計新創公司，策略性地進駐新竹科學園區，以實現研發合作、加速產品設計優化與製造，使全同態加密 （Fully Homomorphic Encryption – FHE）的隱私強化技術 （Privacy-Enhancing Technologies – PET） 能夠規模化實現。

2023年10月時前銳科技因其在半導體技術方面的突破性創新，於國科會 (NSTC)主辦的創新技術獎 (TIE Award) 與來自29個國家/地區的數百間參賽公司競逐後奪冠。 其加密演算處理器以超過數十萬倍加速隱私強化技術對加密數據的即時操作，使雲端運算轉變為可被信任的資料處理環境，讓迄今為止因資料隱私考量無法參與人工智慧AI運算服務的產業，如金融機構、醫療保健、大型製藥、石油和天然氣能源、軍工及政府等能安全無虞地運用雲端運算服務。這項突破性的創新使各種形式的分析、查詢和龐大的雲端運算服務能夠在完全加密的數據上運行，而無需解密。

前銳科技同時與數位部 (MoDA) 合作，於 2023 年6月與工研院 (ITRI)簽署合作備忘錄 (MOU)，希望整合雙方在晶片、硬體和軟體開發方面的優勢，共同開發驗證全同態加密之應用場域，以確保在基於雲端運算的人工智慧AI應用的隱私保護。

近期前銳科技被《EE Times》評為 2024 年全球值得關注的 100 家半導體新創公司之一，迄今已在其多輪融資中籌集 1.15 億美元。投資來自 Morgan Creek Digital、Hanaco Ventures、BlackRock、Jerusalem Venture Partners、KCK Capital、Exor、Atreides Management 和 BlueRun Ventures。 Chain Reaction 目前全球有超過一百位員工，主要分布於以色列、美國加州矽谷及台灣新竹科學園區。

Chain Reaction CEO Alon Webman因以哈戰火溫無法來台，特別由該公司業務暨營運長呂學怡（左）轉交祝福禮予竹科管理局新任局長陳宗權（右）。記者李珣瑛／攝影
Chain Reaction CEO Alon Webman因以哈戰火溫無法來台，特別由該公司業務暨營運長呂學怡（左）轉交祝福禮予竹科管理局新任局長陳宗權（右）。記者李珣瑛／攝影

晶片 雲端運算

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