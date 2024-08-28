新聞眼／新經濟推手 數發部得加把勁

新任數發部長黃彥男昨舉行「上任一百天媒體茶敘」，公開過去三個月以來數發部努力的新成果；不過，大家可能忘了，兩年前的八月廿七日正是數發部掛牌的日子，而今數發部歷經唐鳳、黃彥男兩任部長帶領，台灣數位產業發展逐步得到重視，但除了打詐，數發部能否迅速帶領台灣領先世界走向ＡＩ（人工智慧）新經濟，外界仍有許多期許。

數發部成立兩年以來，堪稱是討論度最高的一個部會，無論是因為前部長唐鳳的高知名度，或是數發部的職掌，外界質疑聲浪始終高於肯定音量；即便時至今日，外界最常問的問題仍然是「數位部究竟在做什麼？」

事實上，數發部絕對有其存在的必要。不只是台灣，日本也在二○二一年成立數位廳，致力打造數位社會與產業數位轉型政策，顯然這是全球趨勢。

未來的社會一切仰賴「數位化」，從民眾的各式身分證件，到許多政策推行，都將仰賴「數位」。

不只是台灣民眾生活要用到數位、ＡＩ、軟體、資安，這更也是全球趨勢；而台灣要在這一波全球趨勢中，找到自己的新定位，數位政策絕不可少，但可惜的是，數發部成立至今兩年，主要工作項目，似乎都還只圍繞在「打詐」，但不僅打詐績效仍有進步空間，對於ＡＩ、數位發展經濟政策擬定也仍然牛步。

數發部對於台灣未來的發展扮演不可或缺的角色，數發部必須能夠儘速成為新經濟的推手，端出讓數位產業振奮的政策，從發展經濟，到法令完備，甚至也應該要持續與國際接軌，如此一來，才能讓台灣在全球數位經濟中找到自己的定位。