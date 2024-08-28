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打詐通報 數發部要用AI對抗AI

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導

數位發展部長黃彥男上任百日，昨端出「打詐通報查詢網」、「百億投資ＡＩ新創實施方案」兩項新成果。他表示，上任之初即已規畫「推動打詐工作」、「強化數位韌性」及「發展數位經濟」等數位發展三支箭，希望兼顧防弊與興利，提升國家數位競爭力。

黃彥男表示，數發部配合打詐專法，規範一定規模以上網路廣告平台業者應驗證廣告主身分，降低偽冒他人名義廣告潛在風險；目前已與Google、LINE、Meta等大型業者碰面，僅剩TikTok尚未在台落地。數發部次長林宜敬說，順利的話，年底前TikTok將會在台灣設立法律代表，未來若有任何不當內容時，會透過法律代表人進行溝通或開罰等。

此外，數發部「打詐通報查詢網」App、Web已於上周上線，目前僅有數發部、資安院、工研院，以及四十多位受邀的知名人士參與封測，預計等功能完善、行政院拍板之後，才會開放一般大眾使用。

「打詐通報查詢網」會建置熱門訊息排行榜，顯示過去廿四小時內最多人點閱的訊息，上線七天以來，詐騙訊息通報總數已經來到二萬三一三五則訊息，其中以金融投資詐騙罪為大宗，產品服務居次，意外之財、愛情交友類別也有不少詐騙訊息。

林宜敬表示，以前沒有這個平台，民眾對於可疑、詐騙訊息都無法清楚了解，但現在利用科技可快速分案，也可縮短詐騙訊息下架時間，目前政府各部門接獲通報到通知平台下架要十二小時，「打詐通報查詢網」上線後，希望可以逐步縮短處理時間，也會使用ＡＩ技術來處理詐騙訊息，希望用ＡＩ對抗ＡＩ，才能在不斷攻防中成功。

資通安全是數位韌性的重要面向，黃彥男也指出，數發部會持續滾動式修正「資通安全管理法」及相關子法，數發部將積極與立法院朝野各黨團溝通協調，盼早日完成修法程序，提升國家整體資安防護。

而在媒體議價方面，黃彥男表示，業者、學者都有關心媒體議價進度，預計近期也會再跟政院進行跨部會小組會議，討論共榮方案，不過該議題涉及很多部會，還是需要大家一起協作。

另外由數產署所規畫的「加強投資ＡＩ新創實施方案」已於八月獲得國發會通過，匡列一百億元額度，期盼於明年可受理投資案件的申請；黃彥男說，期望透過整合國內現有產業鏈，吸引外商來台投資數位創新產業。

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