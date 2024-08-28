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童子賢：下波戰略物資是AI 帶動創新
「下一個廿一世紀的關鍵產業是什麼？」和碩董事長童子賢表示，半導體已是新戰略物資，但下一波戰略物資在人工智慧（ＡＩ），ＡＩ會帶來創新、創業潮，並將在未來十年帶動ＩＴ產業，大量提升人類生產力、創造新財富，若以半導體、晶片等角度觀之，台灣站在有利位置，但他也憂心ＡＩ會被少數平台掌握，過去網路和ＰＣ卅年至四十年來已顛覆許多廠商，但ＡＩ會加強既有強權的力量。
創投公會昨天舉辦二○二四台灣創投年會，童子賢以「投資台灣產業發展新布局」為題演講，他指出，ＡＩ、電動車、無碳經濟持續崛起，但當高速運算和ＡＩ時代來臨之際，歐盟也要求各國在二○二五年之前走入零碳經濟，台灣更要尋找低碳新能源，他認為電動車ＡＩ和晶片製造都需高品質電力供應，台灣應將所有產業轉型的條件準備齊全，持續創造良好條件，才能讓台灣持續位居領先群。
這場會議除了童子賢，宏碁集團創辦人施振榮、緯創董事長林憲銘等電子業重量級大老出席。創投公會理事長邱德成鼓勵政府、企業積極投資新創，強調台灣每一個關鍵時刻，創投都扮演舉足輕重角色，「今天沒有投資新創，明天就沒有護國群山」。
卓榮泰致詞時重申「創新創業雨林生態系」計畫，表示政府預計五年內創造兩萬個新創就業機會，每年投資額一千五百億元。金管會主委彭金隆則表示，將在銀行、保險、證券業對投資做三大鬆綁。
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