美光81億買友達廠 在台衝AI…預計今年底完成交易
友達（2409）昨（27）日公告，將旗下位於台南三座廠區，及子公司友達晶材位於台中后里的部分建物和設施賣給美國記憶體大廠美光子公司台灣美光，總交易金額81億元，獲利估47.18億元，貢獻友達每股純益0.61元，預計今年底完成交易。
本報26日獨家披露，美光在收購群創南科四廠失利後，轉找友達買廠，友達昨天即公告出售位於台南所有廠區的消息，並「加碼」出售子公司后里部分建物與設施。友達將可藉此活化資產，美光則將在取得的工廠擴張在台DRAM業務，一般預料，將發展AI用的高頻寬記憶體（HBM）。
業界解讀，面板雙虎近期紛紛賣廠，凸顯大陸京東方、華星光電等LCD廠勢力崛起，陸企雄霸LCD產業後，台灣面板廠不願再靠拚量競爭，陸續處分工廠，減少面板單一產品報價起伏風險。而美光積極在台投資，也讓台灣半導體聚落優勢更強。
友達表示，為聚焦營運策略，活化資產及優化財務結構，董事會通過處分台南廠不動產及子公司友達晶材后里部分不動產，均出售予台灣美光。
友達指出，旗下在台南原有三座彩色濾光片廠，分別是四代廠的C4A、五代廠的C5D，及六代廠的C6C，其中，C5D與C6C兩座已於去年8月關廠，僅C4A仍量產中。這次三座工廠都賣給美光，而C4A廠則以售後回租方式繼續營運。
美光表示，集團在台灣營運滿足AI時代中持續成長的產品需求、並鞏固美光市場領導地位，為維持業界領導地位，美光與友達光電簽署買賣協議，收購其位於台南的現有廠房土地及廠務設備。該廠房將專注於前段晶圓測試，以支持在台中和桃園廠區持續增加的DRAM生產業務。
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